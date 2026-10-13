藍批蘇的淡海科學城缺交通配套 蘇巧慧：全力把AI產業留新北

民進黨新北市長參選人蘇巧慧希望把AI園區留在新北淡水區的淡海科學城，不過對手李四川陣營批蘇提出的政見缺乏交通配套「淡海科學城不是線上娛樂城」。蘇巧慧今天表示，淡海科學城是賴清德總統2023年提出的政見，已有兩次公展，全案規畫中；比起來，把松山機場「鏟掉」造成560萬人次國人出入與離島居民就醫後送，會造成很大困擾。

蘇巧慧說，作為新北市長參選人，若未來成為新北市長，都會盡全力地把資金、人才、產業留在新北，AI科技園區、AI產業鏈，她會盡全力希望留在淡海科學城。

蘇巧慧也說，把這個AI園區設在淡海科學城，比起把松山機場剷掉，560萬人次國人出入便利性會被完全消除，且最重要是離島居民就醫、後送的問題，也是很大的困擾。

蘇巧慧說，這就是他們跟國民黨政見不同的地方，作為新北市長的後選人，他會全力把 AI 產業園區、AI 產業鏈留在新北市。

蘇巧慧昨天釋出影片，挑戰寶可夢名字台語怎麼念。蘇巧慧說，真的覺得大家非常有創意，是非常有趣的挑戰，也激發了很多小朋友想試試看學台語的興趣，大家可以再來試試看，可能會有很多不同的想法。