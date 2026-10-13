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藍綠陸續公布民調 蘇巧慧：努力到國民黨民調也領先

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到永和民治市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到永和民治市場掃街。記者葉德正／攝影

藍綠近期公布選情民調，外傳今日公布民調中，民進黨新北市長蘇巧慧可能領先對手國民黨新北市長參選人李四川，今天被問到此事時蘇巧慧表示，各家民調都會認真地、嚴肅地參考，最近所有民調確實都有領先情況，但在國民黨的民調還有不足，「我會努力到連國民黨的民調我們都領先」，這是他們的目標。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，在過程當中，團隊的方法就是把握每個跟市民交流的機會，像是昨天在淡江大學跟學生討論市政，今天還有兩場專訪直播，新時代首長競選方式就是把握任何一個跟市民交流的機會，現在如此，未來也一樣。

蘇巧慧說，希望大家一起討論新北市的政見願景，讓新北市進入一個新的時代。

被問到有媒體分析說，綠營支持者如果太有情緒或表現過頭，可能被操作這個仇恨值，回到大罷免的藍綠對決不利選情。蘇巧慧說，沒有辦法控制選民的熱情，但是也證明有愈來愈多的人站在我們這一邊，是希望用正面陽光的態度來打這場選戰，希望選戰過程描述城市願景，樂觀看待這樣的發展，會繼續努力。

蘇巧慧 民調 藍綠 2026九合一選舉 新北市選舉

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