嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

嘉義市長、議員及里長三合一選戰升溫，隨著藍白合市長參選人張啓楷、民進黨參選人王美惠成立競選總部，市長議員聯合作戰布局浮上檯面。張啓楷集結藍白無黨共10名議員參選人，組「民主聖地最強戰隊」；王美惠與民進黨及無黨籍共13名議員參選人，共組「嘉義隊」，雙方陣營對決，關係府會政治實力消長，雙方都有不能輸的壓力。

嘉市素有「民主聖地」之稱，這次藍白合首度以市長選舉為核心，搭配議員參選人組隊出擊，將市長選舉政治動能延伸至議會。張啓楷陣營推出「民主聖地最強戰隊」，訴求「全心為你幸福十1」，市長議員聯合作戰，展現藍白整合及爭取議會席次企圖心。

「民主聖地最強戰隊」共10人，包括國民黨提名尋求連任張秀華、鄭光宏、黃思婷、傅大瑋、張敏琪、陳家平、郭定緯，以及尋求東山再起的梁樹綸；民眾黨提名東區參選人林昱孜，西區無黨籍參選人黃政融也加入陣容。黃政融是市長黃敏惠姪子，這支跨黨派隊伍為藍白合能否發揮加乘效應，成觀察指標。

民進黨方面，王美惠扮演「母雞」角色，與議員參選人共同拚勝選。日前競總成立大會，13名「嘉義隊」成員在主持人唱名下集體亮相，王美惠領軍站台，展現市長議員選戰相互支援氣勢。賴清德總統站台逐一介紹、唱名議員參選人，為嘉義隊造勢，站台包括不再尋求連任的10任無黨副議長張榮藏。

「嘉義隊」包括民進黨提名尋求連任黃露慧、黃大祐、黃盈智、林煒軒等4人，尋求東山再起的凌子楚、新人曾奕豪、陳品蓁；無黨籍參選人有尋求連任孫貫志、蔡坤叡、黃敏修及顏翎熹，新人陳致愷、林子淨，合計13人，透過市長與議員參選人共同造勢，將王美惠選戰聲勢轉化為議會席次優勢。

市議員應選23席，共37人登記參選，其中東區16人、西區21人，競爭激烈。2大陣營分別推出10人及13人聯合作戰隊伍，除市長選舉的勝負，議會席次如何分配，也將牽動未來市政推動及議會政治版圖。

值得關注的是，尋求連任無黨籍議長陳姿妏未對市長選戰表態，未出席張啟楷、王美惠競總成立大會。身為議會龍頭，她的動向及最後支持方向，成為市長議員選戰觀察焦點。

隨著2大陣營議員戰隊成形，嘉市選戰不只是市長參選人之間對決，更是市長與議會版圖整體競爭。藍白合能否發揮整合優勢、民進黨「嘉義隊」能否凝聚地方支持，以及議長陳姿妏布局，將為選情增添變數。