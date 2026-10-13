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總統級造勢場主持人黃貞瑜紅遍綠營 網友讚譽「菊二代」接棒陳菊

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）主持台北市長參選人沈伯洋競總成立大會，讓她格外感動。面對數萬群眾，她以充滿熱情聲音帶動現場情緒，感受到群眾回應形成的強大感染力。她說，她與兒子都被沈伯洋圈粉，成為粉絲。圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）主持台北市長參選人沈伯洋競總成立大會，讓她格外感動。面對數萬群眾，她以充滿熱情聲音帶動現場情緒，感受到群眾回應形成的強大感染力。她說，她與兒子都被沈伯洋圈粉，成為粉絲。圖／黃貞瑜提供

2020年總統大選開票之夜，蔡英文競選總部舞台上，女主持人帶領群眾聲嘶力竭高喊，透過媒體畫面傳遍全台、放送世界。6年後，這位被譽為「總統級」造勢場主持人的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，再度成為綠營選戰幕後焦點人物。

2026九合一選舉

年底九合一大選逼近，她不僅擔任民進黨嘉縣長參選人蔡易餘競選總幹事，更受邀奔走全台，主持大型競選總部成立大會，以高亢嗓音和強大氣場炒熱選戰氣氛，成為綠營造勢場受矚目「鐵肺主持人」，近期民進黨各地選戰升溫，周休假日黃貞瑜主持行程滿檔。

她北上主持台北市長參選人沈伯洋競總成立大會，帶數萬群眾高喊口號、凝聚氣勢，現場聲浪一波接一波，氣氛沸騰。日前一連趕場，白天主持台南市長參選人陳亭妃，晚間站台嘉市長參選人王美惠競總成立大會，穿梭選戰第一線，展現驚人體力與主持功力。

尤其王美惠競總成立大會，當王美惠在群眾簇擁下進場，黃貞瑜立即提高音量、帶動全場情緒，連續10多分鐘聲嘶力竭，帶領群眾吶喊未斷電，強大現場感染力令人印象深刻。吸引不少網友按讚，有人稱她是「鐵肺級主持人」，有人拿她與過去綠營大型造勢場合的重要主持人、前監察院長陳菊相提並論，稱讚她接棒成為新一代綠營造勢場代表性主持人，封她為「菊二代」。也有網友追問她下一場將在哪裡登台，顯見她主持魅力累積不少人氣。

黃貞瑜主持政治造勢活動超過10年，記不得主持多少場。2022年擔任陳明文競選立委總幹事，為全台30多場綠營立委候選人造勢擔任主持人。最難忘是蔡英文競總選前之夜及開票之夜，帶群眾守候，帶領大家高喊口號，迎接勝選。這次主持沈伯洋競總成立大會，讓她格外感動。面對數萬群眾，她以充滿熱情聲音帶動現場情緒，感受到群眾回應形成的強大感染力。她說，她與兒子都被沈伯洋圈粉，成為粉絲。

黃貞瑜世新大學口語傳播學系、中正大學政治學研究所畢業，具傳播與政治專業背景。她與嘉縣長翁章梁過去搭檔主持綠營大型造勢活動，被視為最具默契男女主持組合。談到如何維持長時間高聲量主持，黃貞瑜表示，上台前約半小時會先掌握活動流程，上台後則全神貫注投入情緒與熱情，運用腹部丹田發聲，很少喊到沙啞燒聲。

蔡英文對她主持功力表示讚賞，好奇詢問為什麼喊了這麼久，聲音沒有沙啞。她回說，「因為我愛台灣！」年底九合一大選倒數，黃貞瑜坦言，近期綠營造勢活動邀約不斷，但身為蔡易餘競選總幹事，她以嘉縣選戰優先。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜日前一連趕場，白天主持台南市長參選人陳亭妃，晚間站台嘉市長參選人王美惠競總成立大會，穿梭選戰第一線，展現驚人體力與主持功力。記者魯永明／攝影
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜日前一連趕場，白天主持台南市長參選人陳亭妃，晚間站台嘉市長參選人王美惠競總成立大會，穿梭選戰第一線，展現驚人體力與主持功力。記者魯永明／攝影

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