參選人送競選小物 30元門檻玩創意

選戰倒數，參選人拜票也拚創意。屏東縣多名參選人都推出「健康按摩梳」當競選小物，更設計參考穴位文宣，民眾可跟著圖片按摩，成功在社群平台爆紅，也有人推出蒸氣眼罩，深受年輕人喜愛。依規定選舉文宣不能超過卅元，有限預算下選舉小物結合文宣，達到廣告效果。

屏東市長參選人梁育慈、議員參選人蔡侑庭、莊瓊如、議員李世斌、潘芳泉等人不約而同推出「健康按摩梳」，選民分享「這是看過最棒的選舉小物！」

梁育慈跟縣長參選人周春米聯名推出按摩神器按摩梳爆紅，還設計介紹穴道穴位文宣，不少上班族特別來領。她說，除按摩梳，扇子耐用度最高，四年前的扇子現在還有人使用，今年另推出購物袋，買菜族也很喜歡。

議員方一祥、蘇資婷推出咖啡包，搭配小型客廳會或說明會贈送；市民代表參選人江芳裕推出蒸氣眼罩，深受年輕人喜愛。

也有參選人發放蒸氣眼罩，競選小物貼近民眾日常使用。記者劉星君／攝影

縣議員參選人蔡侑庭推出「爆米花」，以親子、小朋友活動為主。議員李世斌在乖乖包裝貼上個人文宣貼紙，另外設計他與毛小孩互動的便條紙，翻閱便條紙可看動畫卡通。縣議員陳揚每年都會推出生肖年曆，詢問度也很高，明年是羊年，也搭配選舉一起推出。

選舉文宣不能超過卅元，有參選人坦言，物價上漲，衛生紙價格從原本二、三元漲到約三、四元，成本變高又要與眾不同，大家都為競選小物絞盡腦汁。