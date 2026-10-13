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大嘉義合作 張啓楷、吳品叡簽備忘錄

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義報導
無黨嘉義縣長參選人吳品叡（左）、民眾黨嘉市長參選人張啓楷（右）昨簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄，宣示攜手推動縣市交通、觀光及社宅建設。 記者李宗祐／攝影
無黨嘉義縣長參選人吳品叡（左）、民眾黨嘉市長參選人張啓楷（右）昨簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄，宣示攜手推動縣市交通、觀光及社宅建設。 記者李宗祐／攝影

嘉義縣、市長合作拉抬選情，民眾黨市長參選人張啓楷、無黨縣長參選人吳品叡昨簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄，承諾若雙雙當選，上任一百天內啟動合作平台；民進黨縣長參選人蔡易餘昨為黨籍市長參選人王美惠競總成立站台，喊出未來攜手推動改善八掌溪環境。

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張啓楷昨也指王美惠對於選戰攻防一貫不回應，要求她出面接受政見辯論，更不排除前往她競總下戰帖，當面邀請辯論，對此王美惠昨未回應。

張啓楷、吳品叡簽署合作備忘錄，宣示打破縣市行政界線打造「大嘉義生活圈」，建立常態化溝通及執行機制，並提出輕軌、觀光、社宅、跨域治理四大合作方向，兩人也分別喊出嘉市增建二千戶、嘉縣三千戶社宅目標。

張啓楷說，市府推動的嘉義藍線輕軌可行性研究，超過一半路線位於嘉縣，未來將共同向中央爭取，並研議延伸至朴子、東石及布袋等地；吳品叡說，前縣長陳明文早在二○○六年就提出「五鐵共生」構想，經過廿年仍未實現，前年縣議會也通過支持嘉義藍線計畫，希望透過縣市合作突破建設瓶頸。

賴清德總統前天為王美惠競總成立站台稱蔡易餘與王美惠雙贏當選，加上中央大力支持，縣市合作將發揮一加一大於二的成效；蔡易餘說，八掌溪是嘉縣市重要自然地景，未來將與王美惠共同向經濟部爭取推動八掌溪兩岸水環境整體規畫，從河岸景觀、休閒空間到周邊環境改善，讓八掌溪成為嘉縣市共享的自然資產，為區域共榮開啟新發展契機。

2026九合一選舉 張啓楷 吳品叡 嘉義 王美惠 蔡易餘

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