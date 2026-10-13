觀察站／不想輸「搖擺州」彰化 要有接地氣對策

六都以外、人口最多的彰化縣，政治光譜屬於「搖擺州」，加上近卅年來縣長選舉「兩藍一綠」魔咒下，民進黨已視下屆縣長為囊中物。國民黨中央直接徵召人選釀基層不滿，同黨縣長拒掌兵符，議長涉案遭羈押，讓藍營聲勢落後；黨主席鄭麗文站上第一線「主帥親征」，也透露黨中央有輸不得的壓力。

彰化縣長一役，國民黨聲勢落後，鄭麗文接任競總主委，地方並不意外。國民黨逕行徵召，讓有意參選的立法委員謝衣鳯、前副縣長洪榮章、縣府參議柯呈枋失去參選機會，引發基層眾怒，加上新北市副市長劉和然婉謝「阿美縣長」推薦，現任縣長王惠美更因未獲黨中央重視委屈落淚。

距離投票不到五十天，時間壓力緊迫，鄭麗文在外界預期下掛帥，宣示黨中央全力輔選，也號召藍營歸隊；不過，無黨籍對手邱建富直言，「不了解彰化的人，找另個不了解的來幫忙」，道破藍營地方人士的擔憂。

國民黨亟待修補的破網不少。未嘗敗績的阿美縣長不接主委，是否願意扛輔選大任？謝典霖遭羈押衍生的政治衝擊，以及謝家輔選能量遭牽制，還有傳統農會系統支持度流失等，都牽動組織動員與選票。

鄭麗文喊出「政黨輪替」，或許應驗「得彰化得天下」的選舉鐵律，但除非國民黨能提出接彰化地氣的對策，從黨內團結、基層組織到空戰聲勢止跌回升，否則奢談「二○二八重返執政」。