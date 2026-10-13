聽新聞
0:00 / 0:00

主帥親征 鄭麗文接魏平政競總主委

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家鄭媁／連線報導
國民黨主席鄭麗文昨宣布接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文昨宣布接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。記者簡慧珍／攝影

選戰倒數四十六天，國民黨主席鄭麗文昨出任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。鄭麗文表示，彰化縣太重要了，不是為政黨或個人的未來，「要讓彰化全面起飛，還是要拱手讓給新潮流？」「二○二八年要拚政黨輪替，此時若彰化給新潮流接過去，一切都會沒有」。

2026九合一選舉

鄭麗文並公布「縣政顧問團」名單，由國民黨智庫執行長張顯耀協助整合，成員涵蓋政、學界及十四大領域專家。鄭麗文表示，國民黨挺彰化是「玩真的」，她將以最負責態度、必勝決心，團結所有力量打贏這場神聖戰役。

張顯耀說，國民黨與中央智庫這次「全體總動員」，將毫無保留提供最強大的政見與智庫協助。國民黨將彰化縣長列為艱困選區，魏平政昨舉行縣政顧問團成立大會，雖競總主委苦等不到現任彰化縣長王惠美，但黨主席鄭麗文「主帥親征」，劉和然也出席，力挺魏平政參選。

民進黨彰化縣長參選人陳素月昨表示，對手競總主委底定，給予祝福。無黨籍縣長參選人邱建富質疑，鄭麗文、劉和然助陣魏平政，「一個不了解彰化的人，再找個更不了解的人來幫忙」，藍綠找大咖來，彰化的產業、交通問題會自動解決嗎？

2026九合一選舉 彰化 鄭麗文 魏平政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

彰化國民黨參選人縣政顧問團成軍 鄭麗文：閣員攏來了

談九合一 蕭旭岑：藍白情誼非一時半刻能破壞 彰化對王惠美忠貞有信心

邱臣遠競總成立 陳見賢送花惹議

相關新聞

中市選戰 江啟臣展現團結、何欣純提前車掃

台北「大洋流」車掃掀起話題，台中市長選戰也加緊腳步。民進黨市長參選人何欣純昨宣布，本周四起展開各區地毯式車掃，「衝到最後一刻」，力拚選情逆轉；國民黨參選人江啟臣則持續透過各區問政說明會及議員參選人競總成立活動凝聚支持，預計十一月才啟動大型車掃。

黃世杰批桃捷綠線延宕 市府：難道暗示中央卡關？

桃園市長選戰持續攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰昨赴蘆竹區站路口拜票，並批捷運綠線通車期程勢必延後，要求市長張善政說明；桃園市捷工局長劉慶豐反問黃，為何篤定綠線北段通車會延期，難道是暗示中央會卡關嗎？市府已於九月初安排初勘委員預檢。

觀察站／不想輸「搖擺州」彰化 要有接地氣對策

六都以外、人口最多的彰化縣，政治光譜屬於「搖擺州」，加上近卅年來縣長選舉「兩藍一綠」魔咒下，民進黨已視下屆縣長為囊中物。國民黨中央直接徵召人選釀基層不滿，同黨縣長拒掌兵符，議長涉案遭羈押，讓藍營聲勢落後；黨主席鄭麗文站上第一線「主帥親征」，也透露黨中央有輸不得的壓力。

主帥親征 鄭麗文接魏平政競總主委

選戰倒數四十六天，國民黨主席鄭麗文昨出任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。鄭麗文表示，彰化縣太重要了，不是為政黨或個人的未來，「要讓彰化全面起飛，還是要拱手讓給新潮流？」「二○二八年要拚政黨輪替，此時若彰化給新潮流接過去，一切都會沒有」。

松機遷建 顧立雄：整體防衛能力不能受影響

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建政策，引發政壇議論。立法院外交及國防委員會國民黨籍召委徐巧芯昨發出議程通知，明天邀請國防部長顧立雄、交通部長陳世凱等官員，針對松山機場遷建與台中機場擴建等議題進行報告並備詢。

藍白合體 黃國昌助選蔣「能幫一定幫」

九合一選舉，台北市長選情升溫。民眾黨主席黃國昌昨天表示，目前國民黨沒有統合出最好戰力，民眾黨能做的事情一定盡量幫忙，他已經允諾台北市長蔣萬安，對方將在本周四參加他的直播節目，「我不會主動幫人家出主意，需要幫什麼忙，就直接告訴我」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。