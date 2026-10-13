主帥親征 鄭麗文接魏平政競總主委

選戰倒數四十六天，國民黨主席鄭麗文昨出任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。鄭麗文表示，彰化縣太重要了，不是為政黨或個人的未來，「要讓彰化全面起飛，還是要拱手讓給新潮流？」「二○二八年要拚政黨輪替，此時若彰化給新潮流接過去，一切都會沒有」。

鄭麗文並公布「縣政顧問團」名單，由國民黨智庫執行長張顯耀協助整合，成員涵蓋政、學界及十四大領域專家。鄭麗文表示，國民黨挺彰化是「玩真的」，她將以最負責態度、必勝決心，團結所有力量打贏這場神聖戰役。

張顯耀說，國民黨與中央智庫這次「全體總動員」，將毫無保留提供最強大的政見與智庫協助。國民黨將彰化縣長列為艱困選區，魏平政昨舉行縣政顧問團成立大會，雖競總主委苦等不到現任彰化縣長王惠美，但黨主席鄭麗文「主帥親征」，劉和然也出席，力挺魏平政參選。

民進黨彰化縣長參選人陳素月昨表示，對手競總主委底定，給予祝福。無黨籍縣長參選人邱建富質疑，鄭麗文、劉和然助陣魏平政，「一個不了解彰化的人，再找個更不了解的人來幫忙」，藍綠找大咖來，彰化的產業、交通問題會自動解決嗎？