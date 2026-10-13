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松機遷建 顧立雄：整體防衛能力不能受影響

聯合報／ 記者唐筱恬周佑政程嘉文林麗玉洪子凱／連線報導

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建政策，引發政壇議論。立法院外交及國防委員會國民黨籍召委徐巧芯昨發出議程通知，明天邀請國防部長顧立雄、交通部長陳世凱等官員，針對松山機場遷建與台中機場擴建等議題進行報告並備詢。

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顧立雄昨在立院被媒體詢問，國防部對於松山機場遷移的立場？顧不願對是否同意遷建松山機場直接表態，只表示整體防衛能力不能受影響。

顧立雄說，松山機場遷建議題近日已經有很多人發表評論，大家都可以體會它涉及非常多面向，相關的權責機關，包括中央跟地方，必須就很多面向做整體評估；國防部在參與整體的評估時，一定會提供專業的意見，以確保整體的防衛能量不受影響。

行政院前政務委員張景森連日發文力挺松機遷建，昨再於臉書發表意見。張景森表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策，是民進黨在台北市地方選舉中主張了卅多年的政策；如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

針對張景森的說法，蔣萬安昨天說，他和張的看法不謀而合；民進黨市長參選人沈伯洋說，政策並非不能討論，只是蔣沒把配套講清楚，包含軍用、後送、外島問題，感覺很倉促，很可惜。

蔣萬安表示，現在正規畫為台北和台灣打造下一個ＡＩ黃金世紀，松山機場已經使用九十年，當迎來ＡＩ科技的時代，是不是應該也要持更開放的態度、給北市一個再次向上提升的機會？他強調，松機遷移並不是突襲。

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