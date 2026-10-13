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藍白合體 黃國昌助選蔣「能幫一定幫」

聯合報／ 記者林銘翰林麗玉邱書昱洪子凱陳敬丰／連線報導

九合一選舉，台北市長選情升溫。民眾黨主席黃國昌昨天表示，目前國民黨沒有統合出最好戰力，民眾黨能做的事情一定盡量幫忙，他已經允諾台北市長蔣萬安，對方將在本周四參加他的直播節目，「我不會主動幫人家出主意，需要幫什麼忙，就直接告訴我」。

2026九合一選舉

蔣萬安除了將上黃國昌節目專訪「藍白合體」，ＴＶＢＳ也宣布，蔣十九日上「少康戰情室」接受專訪，當晚八時播出。蔣說，什麼都可以談，希望藉這機會好好向各界說明四年施政成績，及未來對市政擘畫的願景。台中市長盧秀燕昨也宣布，議會質詢結束後將安排全台輔選，「包括台北市」。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起洋流，黃國昌昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪，直言「這就是為了選舉，重新做出的政治包裝」，沈伯洋過去在立法院如何問政，大家只要回去看議事轉播就好，「那時候我在立法院，什麼事情都沒有做，就可以衝到前面大呼小叫或謾罵」。

黃國昌先前邀請盧秀燕參加直播節目，當場被觀眾問及二○二八年總統選舉議題，他昨天表示，現在講這些事情太早、也太遠，因為他現在作為民眾黨主席，當然最關心今年地方選舉，再者，牽涉整個在野陣營，「有很多地方不是我們的人參戰，既然答應要跟國民黨合作，能夠做到的部分，我就一定會做到」。

但民眾黨內對黃國昌此時合體蔣萬安拉抬選情，引發部分台北市議員不滿，主要是國民黨台北市黨部先前祭出禁令，要求蔣萬安不得為個別白營小雞站台，顯示後續雙方合體計畫仍待溝通。

沈伯洋：看到支持者熱情

此外，沈伯洋前晚展開首場「台北大洋流」計畫，地點選在票倉中山大同區，從迪化汙水廠啟程，最後回到大龍峒保安宮，主辦單位稱有兩千多輛機車跟掃，沿路許多民眾喊聲加油，YouTube直播最高超過六萬多人同時收看。

沈伯洋昨表示，看到「台北須團結、團結真有力」時，突然眼眶泛紅，從不被看好到現在的熱情，會持續努力，接下來還有五區要掃，「我愛大家」；他也對造成塞車致歉。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 黃國昌

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