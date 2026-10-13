蔣沈過招 北市長電視辯論 場次日期無共識

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱邱書昱／台北報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）昨與「台北市七六人年輕里長聯誼會」交流。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）昨與「台北市七六人年輕里長聯誼會」交流。記者余承翰／攝影

北市長電視辯論會，藍綠昨天先過招。雙方雖在交叉詰問上有共識，但民進黨參選人沈伯洋競辦要求先決定場次再談日期，國民黨參選人蔣萬安競辦則建議先敲定第一場，協商出現卡關。

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蔣萬安競辦代表、立委羅智強事後批評，沈團隊把辯論當成叫陣工具，協商卻臨陣脫逃。沈競辦發言人蔡一愷回應，辯論愈快愈好，不用等到月底，十月廿四日就可以，不一定要周六，平日及周日也可以。

對於沈伯洋競辦稱「廿四日就可以辯論」，蔣辦回應，相關說法完全不尊重主辦單位意見，十月卅一日是兩個主辦單位在考量籌備時間等事宜後建議的辯論日期，沈陣營派出的代表無法確認辯論日期在先，後沈伯洋又陷入「無限叫陣模式」，只想政治操作？

蔡一愷指出，雙方已聽取ＴＶＢＳ與三立對於辯論會規畫及程序的簡報，但蔣萬安陣營尚未就場次數量給予明確答覆，無法進入後續細節的實質討論與決定。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，協商會議上，主辦單位明確說明，籌備電視辯論至少需要十五天，十月卅一日是最早可行的時間，也是主辦單位唯一建議的日期；沈陣營四位代表都在現場，雖然四人都沒有決策權、無法確認辯論日期，但至少能清楚了解主辦單位對籌備期程的意見，會後貿然提出十月廿四日辯論的方案，實在令人匪夷所思。

楊沛緰說，沈團隊一走出會議室就讓主辦單位難堪，只顧對外放話，根本無誠意正視協商的實際內容，蔣陣營高度配合主辦單位，更明確表達參與辯論的意願，也樂見其他媒體共同籌辦；既然雙方都希望盡速辯論，期待沈伯洋團隊尊重主辦單位的專業安排，盡速確認辯論日期，讓首場辯論儘快定案。

辯論會將由ＴＶＢＳ和三立舉辦，雙方昨天下午在ＴＶＢＳ協商一個多小時。蔡一愷表示，雙方對交叉詰問有共識，比較可惜是場次，到底只辦一場還是「Ｎ+一」場，蔣陣營難以做出決定，難以討論後續細節。

蔡一愷強調，很多媒體都發出辯論會邀請，沈伯洋已簽署民視、台視、自由時報、鏡電視及中視聯合邀請聲明，希望透過多場次、多種形式上的辯論，對市政做更多討論，展現市政願景；因雙方選舉行程緊湊，如果場次無法確定，很難訂定時程。

民眾黨主席黃國昌（左）昨天表示，台北市長蔣萬安（右）本周四將參加他的直播節目，「需要幫什麼忙，就直接告訴我」。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨主席黃國昌（左）昨天表示，台北市長蔣萬安（右）本周四將參加他的直播節目，「需要幫什麼忙，就直接告訴我」。圖／取自黃國昌臉書

蔣萬安昨天下午回答媒體詢問表示，參與辯論一定會有交叉詰問，四年前也是如此，大家依照慣例就舉辦一場，還有兩場公辦政見會可以就市政議題交換意見。

沈伯洋表示，協商沒設底線，但希望愈多場愈好。他反問蔣萬安是現任市長，為何不希望多辦幾場，「愈多場應該對他愈有利、愈能提出已經做好的市政來反擊」。

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