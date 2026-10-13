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虐童爭議 賴瑞隆幼教後援總會長請辭

聯合報／ 記者郭韋綺張議晨／高雄報導
國民黨議員揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及十六項不當管教爭議。新聞曝光後，當事人已請辭總會長職務。記者郭韋綺／攝影
國民黨議員揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及十六項不當管教爭議。新聞曝光後，當事人已請辭總會長職務。記者郭韋綺／攝影

高雄市議會國民黨團昨天揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長經營幼兒園，涉及十六項不當管教爭議、虐童紀錄劣跡斑斑，這樣的人擔任後援會總會長，形同對當事人二次傷害。事件曝光後，賴瑞隆競選總部火速切割，聲明余會長已請辭。

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議員邱于軒指出，余姓女負責人捲入多項不當管教爭議，包括言語羞辱、拉扯頭髮、捏臉頰、以膠帶綑綁雙手、禁止如廁導致失禁，疑似掐住幼童脖子；另幼童因遲到遭體罰、被帶到其他班級羞辱、強迫一次塞進兩顆水餃或麵包等，孩子恐懼不敢哭泣，直到放學後才崩潰大哭。

兒虐零容忍！」邱于軒強調，案發時受害幼童在家長陪伴下示範遭膠帶綑綁雙手過程，園方竟以「哆啦Ａ夢的手」解釋，最後裁定停招處分；許多家長及孩子恐懼難過或情緒崩潰，涉兒虐爭議的負責人卻成為市長參選人幼教後援會長，賴瑞隆應向社會交代清楚。

議員白喬茵認為，後援會人事安排對家長及遭不當對待孩子來說是「二次傷害」，各行各業都有表達政治認同自由，但不代表參選人可以省略背景查核，若賴瑞隆知情仍安排余女任後援會長，未來若執掌龐大市府行政體系，如何確保人事任命妥適？

議員許采蓁、陳麗娜質疑，賴瑞隆宣示要為下一代打造更安心的成長環境，卻找曾涉幼兒園不當管教爭議的負責人擔任會長，格外諷刺。賴瑞隆家人曾有校園霸凌爭議，這樣的後援會人事安排，究竟要向社會傳達什麼教育價值？能夠讓家長安心嗎？

賴瑞隆競選總部表示，堅持兒虐零容忍的立場，孩子的安全與權益絕對是第一優先。經向相關單位瞭解，幼兒園過去曾發生管教爭議，該教保人員已離職、園所也遵守相關行政裁罰，目前已符合相關規範運營中。余會長已主動請辭會長職務，未來會持續關注幼教發展及從業人員。

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