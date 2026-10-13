虐童爭議 賴瑞隆幼教後援總會長請辭

高雄市議會國民黨團昨天揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長經營幼兒園，涉及十六項不當管教爭議、虐童紀錄劣跡斑斑，這樣的人擔任後援會總會長，形同對當事人二次傷害。事件曝光後，賴瑞隆競選總部火速切割，聲明余會長已請辭。

議員邱于軒指出，余姓女負責人捲入多項不當管教爭議，包括言語羞辱、拉扯頭髮、捏臉頰、以膠帶綑綁雙手、禁止如廁導致失禁，疑似掐住幼童脖子；另幼童因遲到遭體罰、被帶到其他班級羞辱、強迫一次塞進兩顆水餃或麵包等，孩子恐懼不敢哭泣，直到放學後才崩潰大哭。

「兒虐零容忍！」邱于軒強調，案發時受害幼童在家長陪伴下示範遭膠帶綑綁雙手過程，園方竟以「哆啦Ａ夢的手」解釋，最後裁定停招處分；許多家長及孩子恐懼難過或情緒崩潰，涉兒虐爭議的負責人卻成為市長參選人幼教後援會長，賴瑞隆應向社會交代清楚。

議員白喬茵認為，後援會人事安排對家長及遭不當對待孩子來說是「二次傷害」，各行各業都有表達政治認同自由，但不代表參選人可以省略背景查核，若賴瑞隆知情仍安排余女任後援會長，未來若執掌龐大市府行政體系，如何確保人事任命妥適？

議員許采蓁、陳麗娜質疑，賴瑞隆宣示要為下一代打造更安心的成長環境，卻找曾涉幼兒園不當管教爭議的負責人擔任會長，格外諷刺。賴瑞隆家人曾有校園霸凌爭議，這樣的後援會人事安排，究竟要向社會傳達什麼教育價值？能夠讓家長安心嗎？

賴瑞隆競選總部表示，堅持兒虐零容忍的立場，孩子的安全與權益絕對是第一優先。經向相關單位瞭解，幼兒園過去曾發生管教爭議，該教保人員已離職、園所也遵守相關行政裁罰，目前已符合相關規範運營中。余會長已主動請辭會長職務，未來會持續關注幼教發展及從業人員。