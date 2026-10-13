黃世杰批桃捷綠線延宕 市府：難道暗示中央卡關？

桃園市長選戰持續攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰昨赴蘆竹區站路口拜票，並批捷運綠線通車期程勢必延後，要求市長張善政說明；桃園市捷工局長劉慶豐反問黃，為何篤定綠線北段通車會延期，難道是暗示中央會卡關嗎？市府已於九月初安排初勘委員預檢。

黃世杰近日接連到蘆竹拜票，並鎖定捷運綠線議題提出質疑。他前天先指市府針對綠線通車配套尚未完善發難，昨天又表示，以目前市府規畫的通車期程勢必延後，直言張善政執政已近四年，面對捷運建設進度問題，卻仍不斷提及前朝，試圖掩蓋自己任內沒有作為，認為張應向市民道歉。

黃世杰強調，蘆竹具機場門戶優勢，未來若當選市長，將與地方議員、里長合作，逐步改善蘆竹交通、公共建設及不同生活圈的需求，讓航空城、捷運與產業發展真正帶動地方進步。

針對黃世杰直指綠線通車會延宕，桃園市捷運工程局長劉慶豐回應，黃世杰篤定綠線北段通車會延期，難道是暗示中央不要讓張善政有政績？交通部應本於專業與地方合作，黃世杰為何陷交通部於不義，為選舉寧願卡住桃園發展的心態真的要不得。

桃市府預計捷運綠線北段七站年底通車，劉慶豐說明，市府已於九月八日至九日邀集初勘委員，依土建、機電及營運三大專業領域辦理預檢，檢視車站設施、系統功能及營運準備事項。另，因應捷運通車的交通接駁等配套也早已啟動。