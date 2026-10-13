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中市選戰 江啟臣展現團結、何欣純提前車掃

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（左三）參訪自行車零件大廠速聯的潭子新廠。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（左三）參訪自行車零件大廠速聯的潭子新廠。圖／江啟臣競總提供

民進黨台中市長參選人何欣純周四啟動大車掃，盼帶動逆轉氣勢。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純周四啟動大車掃，盼帶動逆轉氣勢。圖／何欣純提供

2026九合一選舉

台北「大洋流」車掃掀起話題，台中市長選戰也加緊腳步。民進黨市長參選人何欣純昨宣布，本周四起展開各區地毯式車掃，「衝到最後一刻」，力拚選情逆轉；國民黨參選人江啟臣則持續透過各區問政說明會及議員參選人競總成立活動凝聚支持，預計十一月才啟動大型車掃。

最新民調顯示，何欣純與江啟臣的支持度差距拉近。何欣純表示，從近期民調觀察，整體支持度持續上升，年輕族群支持度也居領先。競選團隊將依民調盤點各區優劣勢，透過活動及創新方式拉近與年輕族群的距離，並強化支持度仍待提升區域的組織動員及基層拜訪。

政壇人士觀察，何欣純一路追趕對手，選在台北市長參選人沈伯洋的「洋流」話題延燒之際，提前啟動大車掃，希望藉密集接觸選民、炒熱選戰氣氛，將聲量轉為實際支持，營造逆轉氣勢。

江啟臣昨參訪落腳台中潭子的全球自行車零件大廠速聯集團（ＳＲＡＭ）擴建新廠及研發中心，強調外資重鎮落腳台中，將全力支持產業鏈整合，讓台中製造持續拓展全球市場。晚間他前進市長盧秀燕的本命區北區，出席市議員陳政顯主辦的問政說明會，與盧秀燕同框，展現藍營團結氣勢。江啟臣競選總部表示，目前平日以各區議員主辦的問政說明會為主，假日則替國民黨籍市議員參選人競選總部成立活動站台，一天安排三、四場行程，預計十一月才啟動大型車掃及造勢晚會，在選戰最後階段集中火力催票。

台中購物節明年是否續辦，也成為藍白綠攻防焦點。民眾黨市議員江和樹指出，民進黨議員主張刪除明年度購物節三億九千五百萬元預算，要求何欣純說明立場。何欣純先前曾表示，若當選市長，會與市民溝通，可調整計畫或透過追加、減預算處理。江和樹質疑，何欣純究竟支持全數刪除，還是主張保留預算交由下屆市長決定，應正面表態。

何欣純競選總部發言人林俊裕反批，江和樹忽視盧市府舉辦購物節、鍋烤節等活動引發的質疑，投入數十億元經費卻看不出效益，未善盡議員監督市府的職責，反而質疑民進黨議員依法行使預算審查權，形同替盧市府粉飾，恐有違議員監督市政的職責。

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