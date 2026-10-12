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傳出演八點檔！沈伯洋客串「豆腐媽媽」臨時喊卡 本人、主辦方曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，不過當天仍輸給民視八點檔「豆腐媽媽」，直播上被綠委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，民視更透露已接洽，不過沈剛剛在社群表示，目前行程很多暫時沒有演出計畫，民視也證實行程蠻檔雙方無法喬出合適時間。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，不過當天仍輸給民視八點檔「豆腐媽媽」，直播上被綠委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，民視更透露已接洽，不過沈剛剛在社群表示，目前行程很多暫時沒有演出計畫，民視也證實行程蠻檔雙方無法喬出合適時間。圖／TVBS提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，不過當天仍輸給民視八點檔「豆腐媽媽」，日前更在直播上被綠營立委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，民視更透露已接洽。不過，沈剛剛在社群表示，目前行程很多，暫時沒有演出計畫，民視也證實行程滿檔，雙方無法喬出合適時間。

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沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪，線上觀看人數一度衝破14萬人，該時段收視率更是一舉達到2.11，是過往該節目平均收視的兩倍多，但仍輸給同時段民視八點檔「豆腐媽媽」，沈日前與與民進黨立委吳沛億、黃捷的直播節目「加開零食會」中討論到此事，更提出要進軍八點黨，民進稍早也證實有邀約。

沈伯洋晚上在Threads表示，有收到豆腐媽媽的客串邀約，劇本內容很簡單，就是我帥氣扶起一個差點跌倒的人，而邀約的起因，是因為日前他上少康戰情室，創下收視第二的成績，所以收視第一的豆腐媽媽才會提出邀請，不過目前還有很多行程的安排，並沒有演出的計劃，感謝大家的關心。

民視也回應，「委員近期行程滿檔，雙方實在無法協調出合適的拍攝時間，讓網友期待的客串演出暫時無法成行，也謝謝粉絲們的熱情敲碗與支持。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，不過當天仍輸給民視八點檔「豆腐媽媽」，直播上被綠委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，民視更透露已接洽，不過沈剛剛在社群表示，目前行程很多暫時沒有演出計畫，民視也證實行程蠻檔雙方無法喬出合適時間。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上「少康戰情室」專訪帶動收視率，不過當天仍輸給民視八點檔「豆腐媽媽」，直播上被綠委吳沛憶、黃捷喊話進軍台八，民視更透露已接洽，不過沈剛剛在社群表示，目前行程很多暫時沒有演出計畫，民視也證實行程蠻檔雙方無法喬出合適時間。圖／TVBS提供

沈伯洋 豆腐 媽媽 2026九合一選舉

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