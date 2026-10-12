沈伯洋進軍8點檔…是否違反選罷法？中選會回應了

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受「少康戰情室」主持人趙少康專訪，收視創佳績。沈伯洋與民進黨立委吳沛億、黃捷的直播節目分享，當天收視輸給民視8點檔，而稍早民視證實已和沈伯洋團隊接洽中。不過參選人登上8點檔是否違反選罷法，中選會晚間回應，當有具體個案時，將依法審議。

沈伯洋日前「少康戰情室」專訪，該時段收視率達到2.11，是過往該節目平均收視的兩倍多。沈伯洋隔日與吳沛億、黃捷開直播中分享，收視率輸給民視8點檔，讓吳沛憶、黃捷和網友敲碗沈伯洋也能挑戰8點檔，民視今證實已和沈伯洋團隊接洽中。

不過，參選人登上8點檔是否違反選罷法？中選會晚間回應，公職人員選舉罷免法第49條第3項規定，廣播電視事業從事選舉或罷免相關議題的論政、新聞報導或邀請候選人、提議人之領銜人或被罷免人參加節目，應為公正、公平處理，不得為無正當理由差別待遇。

中選會指出，上開規定視選舉種類，適用於同法第40條所定競選活動期間，其中直轄市長競選時間為投票前15日，非法定競選活動期間，則不適用上開規定；至於具體個案是否違反選罷法規定，中選會將依法審議。