蔣萬安、沈伯洋辯論協商破局...羅智強：沈派4代表 卻無人能下決定

今年九合一地方大選進入倒數階段，台北市長選戰首場辯論會將由TVBS及三立電視共同舉辦。國民黨立委羅智強今代表台北市長蔣萬安協調，但最終破局。羅智強今接受廣播節目專訪，還原協商過程，民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊派了4位代表，卻無人能決定辯論日期，說要回去研究2天，他喊話對手陣營在今午夜前決定，是否同意10月31日舉辦第一場辯論。

羅智強還原今日協調會現場狀況，由於沈伯洋陣營希望舉辦四場辯論會，主辦單位認為，最快10月31日可舉辦第一場，後續才有空間繼續辯論，他當場跟競選總部確認日期，雖然蔣萬安當天行程全滿，他仍要求取消行程，以辯論優先，因此立即接受10月31日舉辦首場辯論的期程。

羅智強說，平日在鏡頭前喊得震天價響、天天把「辯論」掛在嘴邊叫陣的沈伯洋團隊，派了4位代表到現場，但令人非常遺憾的是，問到辯論日期，卻說要回去研究2天，無法立即決定是否同意，令他納悶「不是你們催著要辯論嗎？」羅智強向沈陣營喊話，如果真的想辯論，應該跟蔣萬安一樣，再大的行程都要取消，且應在今午夜前確認10月31日能否舉辦第一場辯論會。

羅智強指出，自己曾在前總統馬英九兩次選總統、雙英辯論ECFA，及韓國瑜選總統的辯論會上，都擔任過協商代表，從沒看過任何一次有協商代表，說沒辦法代表決定。羅智強批評，沈伯洋陣營完全不尊重主辦單位，派出協商的人卻沒有獲得充分授權與決策權，應該向主辦單位TVBS與三立電視台道歉。

至於沈伯洋希望上民視「豆腐媽媽」節目的許願成真，羅智強大酸，即使是綠營的新聞台，也已經不把「監督執政者」當一回事，反而成為「文宣機器」，更不用說戲劇節目。羅智強也認為，雙方民調拉近不是壞事，因為可以刺激自家支持者的危機感，如果需要一位做實事的市長延續市政，就不能讓優秀的蔣萬安孤軍奮戰，應站出來勇敢表態。