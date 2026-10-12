不甩主辦方？沈伯洋團隊拋10/24辯論 蔣萬安競辦諷：陷無限叫陣

台北市長選舉電視辯論會，民進黨參選人沈伯洋競辦今晚稱「10月24日就可以辯論」，蔣萬安競辦回應，相關說法完全不尊重主辦單位意見。10月31日是兩個主辦單位在考量籌備時間等事宜後，建議的辯論日期。沈陣營派出的代表無法確認辯論日期在先，後沈伯洋又陷入「無限叫陣模式」，只想政治操作？

蔣競辦發言人楊沛緰指出，今日協商會議，主辦單位TVBS與三立電視明確向雙方陣營說明，籌備電視辯論至少需要15天，10月31日是最早可行的時間，也是主辦單位唯一建議的日期。沈陣營四位代表都在現場，雖然四人都沒有決策權、無法確認辯論日期，但至少能清楚了解主辦單位對籌備期程的意見，會後貿然提出10月24日辯論的方案，實在令人匪夷所思，完全不尊重主辦單位的專業安排。

楊說，沈團隊一走出會議室就讓主辦單位難堪，只顧著對外放話，根本無誠意正視協商的實際內容。沈伯洋團隊說一套、做一套，對外大聲要求辯論，協商時卻拿不出誠意，事後再放話藐視協商內容；再由主將沈伯洋進入「無限叫陣模式」。

楊沛緰指出，蔣陣營高度配合主辦單位，不只以辯論為優先調整市長行程，更明確表達參與辯論的意願，也樂見其他媒體共同籌辦。既然雙方都希望儘速辯論，蔣萬安陣營已為促成首場辯論展現具體行動，期待沈伯洋團隊尊重主辦單位的專業安排，儘速確認辯論日期，讓首場辯論儘快定案。