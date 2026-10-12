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黃世杰批桃捷綠線通車延宕 桃市府反嗆：暗示中央要卡政績？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑捷運綠線通車期程勢必延後，要求市長張善政向市民道歉。圖／黃世杰競辦提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑捷運綠線通車期程勢必延後，要求市長張善政向市民道歉。圖／黃世杰競辦提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評，桃園捷運綠線通車期程勢必延後，要求市長張善政向市民道歉。桃園市捷工局長劉慶豐今晚強調市府已提前辦理初勘預檢，持續改善沿線交通及接駁設施，也反嗆黃世杰現在就篤定綠線北段通車會延期，難道是在暗示中央不讓張善政有政績？

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黃世杰今天清晨在蘆竹區南崁路口啟動第二波地毯式拜票行動，批評張善政執政近4年，面對捷運綠線通車期程延後問題，卻仍不斷將責任推給前朝，掩蓋任內沒有作為，要求張善政向市民道歉，並說明捷運綠線延宕原因。

劉慶豐表示，黃世杰現在就如此篤定綠線北段通車會延期，難道是暗示中央不要讓張善政有政績？交通部理應本於專業與地方合作，黃世杰為何要陷交通部於不義，為了選舉寧願卡住桃園發展的心態實在要不得。

劉慶豐也批評，黃世杰過去擔任市府顧問及立法委員期間，從未對新屋、觀音等地的軌道運輸提出貢獻或建言，建議黃世杰發言前應先搞清楚狀況。

針對綠線通車準備進度，劉慶豐指出，市府已於今年9月8日至9日邀集初勘委員，依土建、機電及營運三大專業領域辦理預檢，檢視車站設施、系統功能及營運準備事項，希望提前發現設施缺失、系統整合及營運程序問題，在正式初勘前完成改善，確保捷運營運安全。

劉慶豐說，市府早在捷運綠線綜合規畫階段就啟動交通接駁規畫，全面檢討沿線道路配置，爭取雙向各二車道及慢車道，減少汽機車交織問題。另自2024年起協調相關單位，爭取中央約1.2億元補助改善沿線人行空間，並將原設於人行道上的161處變電箱、電桿及號誌桿遷移至中央分隔島。

劉慶豐表示，捷工局另投入逾7000萬元改善路口交通安全，包括增設無障礙坡道、18處行人庇護島及88組行人與自行車號誌燈，提升行人通行安全。

至於轉乘接駁，劉慶豐指出，市府已整合大眾運輸、計程車及私人運具接送需求，在捷運站周邊增設避車彎，並利用中央分隔島設置YouBike站點及自行車架，改善民眾停車與轉乘便利性。

黃世杰 桃捷 張善政 2026九合一選舉 桃園

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