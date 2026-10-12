吳宗憲拒絕新潮流的手伸進宜蘭 林國漳競辦痛批對手政治抹黑

針對國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲日前接受網路節目專訪時提到，民進黨對手背後充滿新潮流派系影子，絕不能讓新潮流把手伸進宜蘭。對此，林國漳競辦回應表示，林國漳團隊始終堅持打一場乾淨、理性的正面選舉，非常遺憾看到吳宗憲用意識形態、政治語言進行抹黑。

吳宗憲受訪時表示，過去新潮流主政縣市與中央執政弊案連連，從高雄美濃天坑、光電、爐渣案到疫苗與快篩爭議，宜蘭人拒絕重蹈覆轍！對手原本並無參選意願，卻在賴總統與陳金德力推下被欽點徵召，身邊滿布「雙德」新潮流的影子及派系利益交換，當年高喊民主自由的政黨，如今反而壓制民主初選；相較於自己歷經兩次民主初選，沒有派系包袱，將以專業與清廉治理縣政，開創民主聖地2.0。

林國漳陣營對此做出回應，批評吳宗憲的專訪與新聞稿內容充斥派系鬥爭與政治抹黑，針對節目中提到的高雄美濃天坑、光電、快篩爭議跟民進黨有關；事實上，國民黨高雄立委柯志恩質疑美濃盜採砂石案，和她一同會勘的議員特助石麗君正是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主；而涉入光電弊案的政治人物皆是國民黨大老，吳宗憲委員急於政治攻擊，不僅自相矛盾，更凸顯國民黨面對爭議時的雙標，經不起檢驗。

針對吳宗憲委員稱自己歷經兩次完整初選、沒有派系政治包袱。林國漳競辦表示，吳宗憲號稱和宜蘭縣議長張勝德公平初選，民調結果卻僅說「吳宗憲贏了」，缺乏細節數字及公開透明的初選程序，難以服眾。

至於吳宗憲稱民調仍有高達四成的不表態率，對選舉結果有信心。林競辦表示，即便在未表態率較高的結構下，林國漳仍穩定領先將近10%，反映出宜蘭鄉親對務實與專業的期待，相信宜蘭縣民眼睛雪亮，會支持在地服務三十年，正派、溫暖的林國漳律師。