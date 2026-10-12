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綠白同框！邱臣遠白沙屯拱天宮參拜 「巧遇」鄭朝方、曾聖凱

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
邱臣遠今天到苗栗通霄白沙屯拱天宮隨香參拜，一旁除了有鄭朝方外，還有民進黨竹北市長參選人曾聖凱、國民黨竹北市民代表會主席林啟賢等。圖／邱臣遠競辦提供
邱臣遠今天到苗栗通霄白沙屯拱天宮隨香參拜，一旁除了有鄭朝方外，還有民進黨竹北市長參選人曾聖凱、國民黨竹北市民代表會主席林啟賢等。圖／邱臣遠競辦提供

去年國慶連假期間，白沙屯拱天宮媽祖親臨竹北贊境，掀起「粉紅炫風」，吸引數十萬人熱情參與，時值贊境滿一周年，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天下午前往苗栗通霄白沙屯拱天宮隨香參拜，意外與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方同框，一同向白沙屯媽祖虔誠還願，祈求國泰民安、風調雨順，並為全體竹北鄉親祈福打氣。

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邱臣遠今天到苗栗通霄白沙屯拱天宮隨香參拜，一旁除了有鄭朝方外，還有民進黨竹北市長參選人曾聖凱、國民黨竹北市民代表會主席林啟賢等。

邱臣遠表示，去年白沙屯媽祖首次來到竹北賜福，神轎穿梭大街小巷與傳統市場，不僅走入基層為辛勤工作的清潔隊員打氣，也駐足公園、文化園區陪伴孩子，那份慈悲、親民與毫無階級分別的博愛精神，深深打動每一位竹北市民。這一年來，地方各界對媽祖的庇佑始終感念在心，今天受代表邀請，懷抱著感恩的心情一同前來，向媽祖表達崇高的敬意。

邱臣遠強調，「一步一腳印，用善良誠信走出竹北的勝利」不僅是昨天的行腳體悟，更是他對所有竹北市民最堅定的承諾。竹北是一座充滿年輕活力、快速躍升的新興城市，面對未來的挑戰與發展，更需要經得起檢驗的誠信操守與實事求是的態度。他會效法媽祖一步一腳印的行腳精神，用善良、誠信凝聚市民的信任，為竹北走出繁榮、幸福與光榮的未來。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天下午前往苗栗通霄白沙屯拱天宮隨香參拜，意外與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方同框。圖／邱臣遠競辦提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天下午前往苗栗通霄白沙屯拱天宮隨香參拜，意外與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方同框。圖／邱臣遠競辦提供

白沙屯 拱天宮 鄭朝方 2026九合一選舉 邱臣遠 竹北

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