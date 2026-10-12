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江怡臻酸蘇巧慧「淡海科學城不是線上娛樂城」質疑AI布局缺交通配套

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川競選辦公室主任江怡臻發文質疑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出淡海科學城串聯北士科，但未交代交通與通勤配套，「淡海科學城不是線上娛樂城」。圖／取自江怡臻臉書
李四川競選辦公室主任江怡臻發文質疑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出淡海科學城串聯北士科，但未交代交通與通勤配套，「淡海科學城不是線上娛樂城」。圖／取自江怡臻臉書

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前提出，淡海科學城可串聯北士科AI產業鏈。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今發文質疑，科技產業發展不只需要土地，也要有交通、人才及投資等條件，「淡海科學城不是線上娛樂城」，若沒有具體聯外交通規畫，AI產業如何真正串聯。

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台北市長蔣萬安日前提出遷移松山機場、利用約300公頃腹地打造台北AI園區構想，並規畫與北士科、內湖、南港等科技聚落串聯。蘇巧慧昨天則表示，淡海科學城鄰近北士科，可直接將AI產業鏈延伸至淡水，不必為取得產業用地遷移松山機場。

江怡臻表示，蘇巧慧提到輝達總部未來「從內湖搬到北士科」，但輝達原先位於內湖的辦公據點去年底已遷至南港玉成廣場，目前作為主要營運及研發中心；北士科規畫的則是新的台灣企業總部，兩者定位不同。她批評，市長參選人提出AI產業布局前，應先掌握基本資訊。

針對淡海科學城，江怡臻表示，李四川早在6月就已提出開發淡海新市鎮二、三期、引進高科技產業的構想，後續再提出「南有巨蛋城、北有科學城」，並主張以「淡北快線」、蘆社大橋等交通建設串聯淡海、北士科及新北其他產業聚落。李四川昨天也再次表示，未來希望以蘆社大橋串聯北士科高科技產業量能，延伸至淡海、土城、板橋、新店，形成AI產業廊帶。

江怡臻質疑，蘇巧慧雖提出淡海科學城銜接北士科，但應進一步交代淡海與北士科間如何串聯、軌道運輸如何規畫，以及淡水長期交通壅塞問題如何改善，「難道地圖上畫條線、網路上連一連，交通就通了？人才就能順利通勤，AI產業就會自動串聯？」

江也再提中央明年度新北捷運補助經費爭議，質疑蘇巧慧對相關經費「做了什麼」。新北市府先前表示，116年度中央對新北3項捷運建設補助較市府提報數減列54.1億元；交通部則回應，相關經費是依各工程進度及實際需求核列，新北提報187.24億元，核列比例約85.5%，並非「大幅刪減」。蘇巧慧先前也表示，中央補助會隨工程進度到位，她將持續爭取「一毛都不能少」。

江表示，科技產業要形成聚落，除了土地，更需要交通、人才與投資環境配合，若要讓淡海科學城承接北士科產業外溢，相關聯外交通及通勤配套應一併提出，「既然要談產業串聯，就先把交通怎麼接、人才怎麼來說清楚」。

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