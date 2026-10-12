「洋流」外溢到彰化縣？劉和然：有些人很會演但要看內心

台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，新北市副市長劉和然今到彰化縣，被記者問到是否擔心洋流外溢到中台灣甚至彰化縣；劉和然強調未來縣長的主張和態度前後要一致，並以反對大麻合法化為例質疑沈伯洋，認為「前後一致」是對政治人物非常重要的體現。

劉和然今出席魏平政競總26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，首度公開亮相受到矚目，被問到是否擔心台北市長參選人沈伯洋的「洋流」外溢到台中、彰化，影響兩縣市長選舉。劉和然為口答說，選舉主要是看參選人本質是怎樣的人，有時候有些人很會表演，在選舉期間所展現出來的方式、說的話，可能跟以往真正內心感受不一樣。

劉和然表示，不管是什麼理由，大家可以好好地問沈伯洋是不是真的內心是這樣想，比如說他說反對廢死，內心深處支持是不是真的是反對廢死的？又比如說沈伯洋反對大麻合法化，到底在他真正還沒有參選之前是不是真的主張使用大麻合法化？

劉和然說，所以最重要的還是要回來看看，彰化縣這一位未來縣長、這位參選人魏平政，前後要一致而據觀察真的一致。這是一個政治人物非常重要的一個體現。

劉和然是彰化縣長王惠美唯一向黨中央推薦的下屆縣長人選，據傳王惠美兩次邀請、國民黨主席鄭麗文三次詢問，都被劉和然謝絕。王惠美不肯接任國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部主任委員，鄭麗文說是王惠美沒找到「白馬王子」，其實白馬王子就是不肯返鄉競選縣長的劉和然。