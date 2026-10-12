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林國漳兩天連續3場政策說明會 吳宗憲前進綠營票倉支持者送暖

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨縣長參選人吳宗憲前往冬山鄉，和鄉長候選人林松根、縣議員楊弘旻及邱素梅等人連袂拜票，民眾手中拿的是「憲政熱映中」文宣專刊。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨縣長參選人吳宗憲前往冬山鄉，和鄉長候選人林松根、縣議員楊弘旻及邱素梅等人連袂拜票，民眾手中拿的是「憲政熱映中」文宣專刊。圖／吳宗憲競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳持續展開「宜蘭好主漳」政策說明會，昨天前往蘇澳鎮說明會時，受到民眾熱情簇擁歡迎，高喊「凍蒜」；國民黨參選人吳宗憲今天前進綠營票倉冬山鄉拜票，鄉親上前加油打氣，同框合影喊出「我們都支持你」。

2026九合一選舉

林國漳接連出席五結、頭城、蘇澳「好主漳」政策說明會，本土歌王楊烈、勞動部政務次長黃玲娜、民進黨立委黃捷、基隆市議員鄭文婷助陣，另有民進黨五結鄉長參選人簡松樹、無黨籍縣議員參選人沈信雄、民進黨蘇澳鎮長參選人謝正信、議員參選人李明哲等宜蘭隊成員。

林國漳致詞提出政見包含生育補助津貼提高、和中央政府合作的每月5000元成長津貼、孩童看病掛號費補助、也將爭取AI科技、生物科技、無人機測試場域產業、智慧敬老卡每年1萬2000點等，爭取石垣島航線、結合冷泉與山海風景，在蘇澳就能玩3、4天，希望11月28日除了縣長當選，議員、鎮長、代表也要顧好，有信心全壘打。

民進黨立委陳俊宇砲轟藍營立委吳宗憲在立法院刪除國防、民生預算；勞動部政務次長黃玲娜表示，中央推動普發一萬元，若立法院拖延審查預算，鄉親就無法在過年領到這個大紅包。

國民黨參選人吳宗憲今一早前往冬山鄉，與鄉長參選人林松根、縣議員楊弘旻及邱素梅、鄉民代表游浩詮及後援會會長黃志耀站路口，向來往鄉親揮手問早安。他說，今天天氣特別好，陽光灑在街道上，也為忙碌的一天帶來滿滿好心情，「清晨的陽光很暖，鄉親的鼓勵更暖」。

一行人走進廣興的大街小巷，沿路和鄉親握手、打招呼，而最讓吳宗憲感動的是，許多攤商一看到他就放下手邊工作，熱情走過來握著他的手說：「宗憲，你一定要加油喔」、「一定要選上，我們都支持你！」

吳宗憲說，一句句樸實的話，沒有華麗的詞藻，卻有著最真摯的心意，看著大家忙著做生意，還不忘停下來給他鼓勵，心裡有說不出的感動，鄉親的一句加油對他來說，「不只是一份鼓勵，更是一份沉甸甸的信任」，這份溫暖，是他繼續向前走最大的力量。

林國漳接連出席五結、頭城、蘇澳「好主漳」政策說明會，支持者喊當選。圖／林國漳競辦提供
林國漳接連出席五結、頭城、蘇澳「好主漳」政策說明會，支持者喊當選。圖／林國漳競辦提供

高雄立委黃捷利用連假跑來宜蘭站台助陣。圖／林國漳競辦提供
高雄立委黃捷利用連假跑來宜蘭站台助陣。圖／林國漳競辦提供

國民黨縣長參選人吳宗憲與團隊前往冬山鄉，沿路和鄉親握手請託，民眾也熱情向他加油打氣。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨縣長參選人吳宗憲與團隊前往冬山鄉，沿路和鄉親握手請託，民眾也熱情向他加油打氣。圖／吳宗憲競辦提供

民眾拉下車窗，與縣長參選人吳宗憲陣營打招呼。圖／吳宗憲競辦提供
民眾拉下車窗，與縣長參選人吳宗憲陣營打招呼。圖／吳宗憲競辦提供

林國漳接連出席五結、頭城、蘇澳「好主漳」政策說明會。圖／林國漳競辦提供
林國漳接連出席五結、頭城、蘇澳「好主漳」政策說明會。圖／林國漳競辦提供

林國漳 吳宗憲 綠營 2026九合一選舉

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