童子賢任張峻競總主委 魏嘉賢、游淑貞攻青年、長者選票

無黨籍花蓮縣長參選人張峻表示，和碩集團創辦人童子賢將任競總主委；無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢提青年圓夢金政見，中國國民黨花蓮縣長參選人游淑貞提銀髮福利升級政見。

張峻今天表示，17日辦競選總部成立大會，感謝花蓮子弟童子賢出任主任委員，這份支持是鼓舞及須全力以赴、不能辜負的責任，一定持續與各界夥伴攜手努力，不分黨派，翻轉花蓮。

他說，這場選戰對花蓮地方自治有重要意義，不同政黨與背景的人願為家鄉走在一起，放下原有立場，把鄉親生活與未來放首位。大家或許有不同政治經歷，卻有共同心願，就是改變花蓮，讓縣政真正回應人民需要。

魏嘉賢提「青年圓夢金」政見，提供15到25歲青年跨出第1步所需支持，也將提供規模較大、具發展潛力或國際交流需求提案更高層級資源協助。

他說，「青年圓夢金」採公開提案及審查制度，鼓勵青年依興趣與專長提具體計畫，經審核通過後支持經費，並逐年公告補助名額及核准名單，確保資源分配公開透明。

游淑貞到壽豐鄉老人會等慶祝重陽節活動表示，主張將現行每月新台幣1500元敬老愛心乘車卡額度提升到2000元，補助比例從7成提高到9成，並規劃1000點生活物資點數，讓長者搭車、採買更無負擔；假牙補助方面，承諾朝「5年5萬元」方向推動，並每年提供6600元牙齒健康檢查補助。

游淑貞也提「福氣站讚2.0」，讓社區據點成為長者第2個家：導入雲端醫療3.0，結合營養、肌力與失智評估；建立獨居、失能及弱勢長者專屬照顧方案，串聯里長、志工與醫療資源；強化接送、共餐、到宅關懷及居家清潔，也提高據點設施與課程支持，建立志工培訓、喘息及獎勵制度。