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牛稠溪環快東段明午通車 黃敏惠後天赴行政院爭取高鐵聯外軌道

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市嘉北交通路網再向前一步！牛稠溪環快東段先期聯絡道路明天中午前開放通車，搭配後庄直排一出口段排水改善工程完工，交通與防洪建設同步升級，市長黃敏惠下午率市府團隊出席2項工程竣工典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市嘉北交通路網再向前一步！牛稠溪環快東段先期聯絡道路明天中午前開放通車，搭配後庄直排一出口段排水改善工程完工，交通與防洪建設同步升級，市長黃敏惠下午率市府團隊出席2項工程竣工典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市嘉北交通路網再向前一步！牛稠溪環快東段先期聯絡道路明天中午前開放通車，搭配後庄直排一出口段排水改善工程完工，交通與防洪建設同步升級。市長黃敏惠表示，市府持續推進「三橫三縱三環」交通路網，後天北上行政院，與行政院長卓榮泰討論高鐵聯外軌道計畫，盼中央支持關鍵軌道建設，補足大嘉義交通拼圖。

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黃敏惠下午率市府團隊，2位市長參選人立委王美惠、前立委張啓楷及多位議員里長等來賓，出席2項工程竣工典禮。她表示，嘉北地區近年發展快速，交通需求增加，加上極端降雨帶來的防洪挑戰，市府透過道路拓寬及排水改善，逐步串聯區域交通、提升防洪韌性，落實「路安、水安、人平安」的目標。

牛稠溪環快東段先期聯絡道路拓寬工程，範圍自台林橋至盧山橋，全長約2.477公里，將既有道路拓寬優化為10公尺雙車道，增設照明設備，改善道路狹窄及夜間通行安全問題。工程市府自籌經費推動，獲經濟部水利署第五河川分署補助鋪面改善經費，透過活化既有防汛道路及河川公地，提升道路使用效益。

工務處指出，道路通車後可發揮部分替代北橫道路功能，引導民雄等工業區貨車改道行駛，減少大型車輛進入市中心，紓解市區交通負荷。工程也採用LED路燈、再生瀝青混凝土及部分飛灰、爐石替代混凝土等減碳設計，並與林業試驗所合作種植魚木，結合沿線藍花楹隧道及周邊觀光資源，兼顧交通與景觀。

另一項後庄直排一出口段改善工程，針對東義路396巷一帶長期積淹水問題進行改善。過去排水涵管通洪能力不足，豪雨時容易受到牛稠溪外水頂托影響，市府爭取中央經費，將原有2孔涵管改建為5孔箱涵，並調整出水口流向。

工務處表示，工程完工後，通洪量由每秒5.27立方公尺提高至25.46立方公尺，約為原來的4.83倍，可改善區域排水瓶頸、降低積淹水風險，強化嘉北地區防洪能力。

黃敏惠指出，市府將持續推動「三橫三縱三環」新路網，透過新闢道路及高架快速道路等建設，串聯國道1號、國道3號與市區主要幹道。但交通建設不能只靠道路，軌道運輸也必須同步布局，才能發揮整體交通效益。

她表示，經多次協調，已敲定後天前往行政院與卓榮泰討論高鐵聯外軌道議題，希望中央正視大嘉義地區交通需求，支持軌道建設，為地方產業、觀光及城市發展建立更完善的交通基礎。秘書長許啟明表示，嘉市多年來持續爭取高鐵聯外軌道，盼中央公平看待大嘉義地區的交通需求，讓「三橫三縱三環」路網與軌道建設共同推進。

嘉義市嘉北交通路網再向前一步！牛稠溪環快東段先期聯絡道路明天中午前開放通車，搭配後庄直排一出口段排水改善工程完工，交通與防洪建設同步升級，市長黃敏惠下午率市府團隊出席2項工程竣工典禮。圖／嘉市府提供
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黃敏惠 高鐵 行政院 2026九合一選舉 嘉義 張啓楷

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