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【即時短評】沈伯洋隱藏了「大罷免戰狼」面具？

聯合報／ 記者／郭雪筠
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右三）上午出席台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，南港西新里里長胡家瑒（左二）提出十大議題一同討論。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右三）上午出席台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，南港西新里里長胡家瑒（左二）提出十大議題一同討論。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天啟動首場大型車掃，近日他也因曾說過「台灣應制憲修改中華民國這種類殖民體制」遭台北市長蔣萬安批評，沈對此回應這不是他的轉變，是中華民國的轉變，「中華民國從威權走到民主。」

2026九合一選舉

這算不算髮夾彎，各有意見，然而這場台北市長選戰，確實使「大罷免戰狼」沈伯洋整體人設「髮夾彎」。誰人記得昔日，他將中國共產黨、國民黨、新黨、台灣民眾黨列為「四合一敵人」；也曾以情緒極強的措辭「對我們來講，所有中國的一些手段，都是他們最後要實施血洗台灣，留島不留人所要使用的手段」，來批判馬英九邀請大陸運動員及陸生來台。

2015年大陸電影「戰狼」上映，展示中國大陸已擺脫積弱、走向外交強大的自信，而後「戰狼」的演員及這個名詞，成為愛國代表。然而不到幾年，戰狼變被視為過度民族主義，成為偏負面的詞彙。「戰狼式作風」簡單粗暴——樹立明確的敵我立場，訴諸情緒性言詞。

在台灣，雖然政治制度不同，但部分政治人物，在選戰中也曾套用「戰狼模式」，比如大罷免時期的綠營側翼，及過去的沈伯洋。沈伯洋以「罷免是憲法賦予的權利」合理化昔日種種對立亂象，「台灣民意固然警惕中國，但厭惡極端」，這或許是其所學到的一課。

時過境遷，台北市長候選人沈伯洋擺出「昨日種種，譬如昨日死」之姿，在被問起雙城論壇時，以「沒有政治前提就可以參加，也不代表不能對話」回應，甚至以「上海市也有運動驛站」為例，回應如何與上海官員交流，不復昔日「他們（大陸）要留島不留人」的那股「血性」。

顯然，於過去的沈伯洋而言，「他們要血洗台灣」這樣的語言可以達成目的；但若要真正處理兩岸議題，「戰狼式語言」根本無濟於事。

這場地方選舉，焦點幾乎全聚焦於台北市；而沈伯洋的溫和化，又恰巧印證了賴政府一味抗中的矛盾尷尬。於複雜的兩岸關係而言，政治警戒與支持交流是可以共存的——連如今的沈伯洋都抱持類似表態，何以綠營側翼不斷責備他人是「賣台」？

此外，「留島不留人」是出自大陸極端網民之口，大陸官方（含軍方）從未如此表態，美國卡特中心近日公布民調顯示，大陸民眾普遍傾向以和平方式推動兩岸統一。昔日沈伯洋端出的話，不過出自最極端的「小粉紅」。

原來，沈伯洋可以「不戰狼」；原來，候選人可以好好辯論政策；原來，「黑熊」也可以用更務實、更可溝通的語言，來面對兩岸。那麼為何一開始，總是先訴諸於對立及仇恨？

沈伯洋如今的溫和，是真的「髮夾彎」了？或不過是將那張「戰狼」面具，暫時隱藏起來？

沈伯洋 大罷免 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市長 國民黨 民進黨

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