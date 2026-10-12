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接受趙少康專訪 童子瑋力推基捷雙主線 市區雙鐵共構、安樂直通大武崙

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今日上午接受中廣流行網，《趙少康時間》節目主持人趙少康專訪。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今日上午接受中廣流行網，《趙少康時間》節目主持人趙少康專訪。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今天拋出市區雙鐵共構、安樂直通大武崙，基隆捷運雙主線構想。市區路線運用既有台鐵路廊，透過高架化或地下化方式導入捷運，讓台鐵與捷運共存。安樂路線希望直接延伸至大武崙，串聯產業園區，讓捷運真正服務通勤與產業發展。

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童子瑋今日上午接受中廣流行網《趙少康時間》節目主持人趙少康專訪時說，今天一早站完路口，就趕往台北接受專訪，因為提早在尖峰通勤時間前出發，避開基隆往台北最繁忙的車流。正好讓他在節目中，花更多時間說明基隆人每天面對的通勤問題，從客運增班、國道路廊改善到軌道建設，他已有完整思考。

捷運部分，童子瑋說明他與現任市長謝國樑方案的差異，兩邊都支持捷運進入安樂區，但如果採取大規模隧道開挖進市中心，不只施工難度高，建設時間與工程風險也較難掌握。他的規劃是讓安樂線直接延伸到大武崙，串聯住宅生活圈與產業園區，讓捷運不只是通勤工具，也能進一步支撐產業與城市發展。

童子瑋表示，捷運如何進入基隆市區是另一項難題，他主張運用已完成相關環評程序的台鐵路廊，透過最新工程技術，在不中斷既有鐵路功能的前提下，評估以高架化、地下化及臨時軌施工等方式，最終形成「台鐵、捷運雙鐵共構」的市區軌道系統。

童子瑋強調，他的核心概念很清楚，就是市區不用拆台鐵，也能造捷運。安樂區不用等長距離隧道，捷運要直達大武崙。台鐵與捷運不該是二選一，應該各自發揮優勢，讓台鐵負責區域運輸，捷運補強城市生活圈與產業節點，才能真正提高整體交通效益。

童子瑋表示，基隆的交通問題，短期要先處理客運班次、通勤上車與公車路網問題，中期改善國道路廊與轉乘效率，長期則要爭取國道高架化，以及讓捷運真正進入基隆、服務市區與安樂區。市長的責任就是要先把未來城市的藍圖想好，再逐步形成計畫、凝聚市民共識，最後爭取中央支持與資源。

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