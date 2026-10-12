快訊

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中職／決戰G4！兄弟鄭浩均vs.獅隊布雷克 兩軍都少1洋投待命

聽新聞
0:00 / 0:00

北市辯論卡關！沈陣營盼先定幾場 蔣競辦：先訂首場日期、不設限場數

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣辦質疑，主辦單位希望10月31日舉辦，但沈辦代表卻無法立馬答應，但籌辦要時間應先確定日期，後續還有幾場都抱持開放態度。記者蘇健忠／攝影
蔣辦質疑，主辦單位希望10月31日舉辦，但沈辦代表卻無法立馬答應，但籌辦要時間應先確定日期，後續還有幾場都抱持開放態度。記者蘇健忠／攝影

北市長選戰進入白熱化，12日雙方相約協商後續的市長辯論規畫，雙方陣營今下午到「TVBS」協商，經過一個多小時討論後，雖然在交叉詰問上有共識，但對於場次及日期仍需協調。沈辦主張應先確定場次再討論日期；不過蔣辦則質疑，主辦單位希望10月31日舉辦，但沈辦代表卻無法立馬答應，但籌辦要時間應先確定第一場日期，後續還有幾場都抱持開放態度。

2026九合一選舉

沈伯洋競辦發言人蔡一愷表示，今天交流過程非常融洽，針對交叉詰問的部分雙方都有共識，比較可惜是場次，到底是只辦1場還是N+1場，由於蔣萬安陣營依然難以做出決定，這部分沒有共識比較難針對後續的細節做討論跟確認。

蔡一愷強調，已有很多媒體都發出舉辯論會邀請，沈伯洋已簽署民視、台視、自由時報、鏡電視以及中視共同提出聯合邀請聲明，希望透過多場次、更多形式上的辯論，一起來針對市政做更多討論，讓市政願景、市政，因雙方都有緊湊的選舉行程，如果場次都沒辦法確定，相關時程的安排都很難做釐清跟訂定，所以還是盼能先把場次確定，比較好安排後續的日期跟場次。

蔣萬安競選辦公室代表、藍委羅智強表示，今天溝通過程非常融洽，蔣辦方面對於三立、TVBS舉辦辯論專業、細節有信心，願意授權給主辦單位籌辦，而主辦單位提出希望10月31日舉辦，但很遺憾沈陣營代表無法馬上決定是否能夠訂在那天舉辦，需要帶回去討論兩天，但籌辦本身需要時間，若還要回去再討論，恐怕讓日期再拖到，「還是希望今天就能給予答覆。」

羅智強也強調，針對今天有其他5家媒體提出聯合舉辦辯論會，蔣陣營是樂觀其成也同意的，但也應讓有意願共同主辦更多媒體廣泛參與，透過全媒體形式讓所有台北市民知道雙方政見的差異與核心主張，至於場數有幾場，本來就抱持開放態度，但第一場日期應趕快確定才能討論下去，「不管是一場還是一百場，總得有第一場吧」。

蔣辦競主任葉向媛也說，沈伯洋曾說辯論是沒有前提，但今天協商過程感受卻不太一樣，沈陣營的協商代表並沒有獲得充分授權，在很多討論細節都無法當下決定，而根據主辦單位推算，最快能舉辦日期就是10月31日，且其實蔣當天原先有其他行程，但考量辯論可以請主辦單位排開，若沈伯洋陣營這天可以或希望其他日期，也會盡量配合。

北市長選戰進入白熱化，12日雙方相約協商後續的市長辯論規畫，雙方陣營今下午到「TVBS」協商，經過一個多小時討論後，雖然在交叉詰問上有共識，但對於場次及日期仍需協調。沈辦主張應先確定場次再討論日期。記者余承翰／攝影
北市長選戰進入白熱化，12日雙方相約協商後續的市長辯論規畫，雙方陣營今下午到「TVBS」協商，經過一個多小時討論後，雖然在交叉詰問上有共識，但對於場次及日期仍需協調。沈辦主張應先確定場次再討論日期。記者余承翰／攝影

辯論 北市 沈伯洋 2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉 台北市長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

首都之爭…蔣萬安：起厝起一半 師傅不能換

又有5媒體想辦辯論...蔣萬安曝：TVBS三立聯合電視辯論一定有交叉詰問

影／昔稱類殖民體制需制憲 蔣萬安問沈伯洋：要選市長不敢提了？

不甩總統？游錫堃稱「蔣萬安認養阿公」酸身世 沈伯洋緩頰：比較幽默

相關新聞

北市辯論卡關！沈陣營盼先定幾場 蔣競辦：先訂首場日期、不設限場數

北市長選戰進入白熱化，12日雙方相約協商後續的市長辯論規畫，雙方陣營今下午到「TVBS」協商，經過一個多小時討論後，雖然在交叉詰問上有共識，但對於場次及日期仍需協調。沈辦主張應先確定場次再討論日期；不過蔣辦則質疑，主辦單位希望10月31日舉辦，但沈辦代表卻無法立馬答應，但籌辦要時間應先確定第一場日期，後續還有幾場都抱持開放態度。

敲定了...接受趙少康專訪 蔣萬安今證實：已經跟趙大哥敲好時間了

台北市長蔣萬安周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪，媒體今問蔣，趙少康昨親自邀上節目遲沒下文？綠酸「趙連黃國昌都不如？」蔣萬安今透露，「已經跟趙大哥敲定好時間了。」媒體問什麼時間？蔣說，這部分很快就會跟大家宣布，現已確定好時間，也尊重節目製作方，就會跟大家報告。

又有5媒體想辦辯論...蔣萬安曝：TVBS三立聯合電視辯論一定有交叉詰問

台北市長電視辯論會今將敲定細節，由TVBS與三立聯合舉辦，台北市長蔣萬安今受訪透露，一定會有交叉詰問。不過又傳出台視等5家媒體也希望辦辯論，傳沈已簽意向書，蔣被問「有意願簽第二家？」蔣回應「我們就舉辦1場（電視辯論），其實大家也可以看到有2場公辦政見會，都可以就市政議題交換意見。」

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

林國漳兩天連續3場政策說明會 吳宗憲前進綠營票倉支持者送暖

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳持續展開「宜蘭好主漳」政策說明會，昨天前往蘇澳鎮說明會時，受到民眾熱情簇擁歡迎，高喊「凍蒜」；國民黨參選人吳宗憲今天前進綠營票倉冬山鄉拜票，鄉親上前加油打氣，同框合影喊出「我們都支持你」。

牛稠溪環快東段明午通車 黃敏惠後天赴行政院爭取高鐵聯外軌道

嘉義市嘉北交通路網再向前一步！牛稠溪環快東段先期聯絡道路明天中午前開放通車，搭配後庄直排一出口段排水改善工程完工，交通與防洪建設同步升級。市長黃敏惠表示，市府持續推進「三橫三縱三環」交通路網，後天北上行政院，與行政院長卓榮泰討論高鐵聯外軌道計畫，盼中央支持關鍵軌道建設，補足大嘉義交通拼圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。