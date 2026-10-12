北市辯論卡關！沈陣營盼先定幾場 蔣競辦：先訂首場日期、不設限場數

北市長選戰進入白熱化，12日雙方相約協商後續的市長辯論規畫，雙方陣營今下午到「TVBS」協商，經過一個多小時討論後，雖然在交叉詰問上有共識，但對於場次及日期仍需協調。沈辦主張應先確定場次再討論日期；不過蔣辦則質疑，主辦單位希望10月31日舉辦，但沈辦代表卻無法立馬答應，但籌辦要時間應先確定第一場日期，後續還有幾場都抱持開放態度。

沈伯洋競辦發言人蔡一愷表示，今天交流過程非常融洽，針對交叉詰問的部分雙方都有共識，比較可惜是場次，到底是只辦1場還是N+1場，由於蔣萬安陣營依然難以做出決定，這部分沒有共識比較難針對後續的細節做討論跟確認。

蔡一愷強調，已有很多媒體都發出舉辯論會邀請，沈伯洋已簽署民視、台視、自由時報、鏡電視以及中視共同提出聯合邀請聲明，希望透過多場次、更多形式上的辯論，一起來針對市政做更多討論，讓市政願景、市政，因雙方都有緊湊的選舉行程，如果場次都沒辦法確定，相關時程的安排都很難做釐清跟訂定，所以還是盼能先把場次確定，比較好安排後續的日期跟場次。

蔣萬安競選辦公室代表、藍委羅智強表示，今天溝通過程非常融洽，蔣辦方面對於三立、TVBS舉辦辯論專業、細節有信心，願意授權給主辦單位籌辦，而主辦單位提出希望10月31日舉辦，但很遺憾沈陣營代表無法馬上決定是否能夠訂在那天舉辦，需要帶回去討論兩天，但籌辦本身需要時間，若還要回去再討論，恐怕讓日期再拖到，「還是希望今天就能給予答覆。」

羅智強也強調，針對今天有其他5家媒體提出聯合舉辦辯論會，蔣陣營是樂觀其成也同意的，但也應讓有意願共同主辦更多媒體廣泛參與，透過全媒體形式讓所有台北市民知道雙方政見的差異與核心主張，至於場數有幾場，本來就抱持開放態度，但第一場日期應趕快確定才能討論下去，「不管是一場還是一百場，總得有第一場吧」。

蔣辦競主任葉向媛也說，沈伯洋曾說辯論是沒有前提，但今天協商過程感受卻不太一樣，沈陣營的協商代表並沒有獲得充分授權，在很多討論細節都無法當下決定，而根據主辦單位推算，最快能舉辦日期就是10月31日，且其實蔣當天原先有其他行程，但考量辯論可以請主辦單位排開，若沈伯洋陣營這天可以或希望其他日期，也會盡量配合。