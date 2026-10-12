五星縣長饒慶鈴站台推薦 吳秀華營造「三安環境」搶選票

國民黨台東縣長參選人吳秀華今天公布競選政見，承諾未來將會全力打造公務人員安心工作、教師安心教學及警消安心執勤的三安環境。競選總部主委、縣長饒慶鈴站台推薦，強調若給吳秀華接棒擔任縣長，最能延續台東縣政擘劃。

吳秀華首場縣政記者會以「延續五星治理，讓專業被尊重、讓團隊安心做事」為主題，退休校長李怡宏、消防局前局長管建興到場，分享教育及消防第一線人員面臨的問題。

吳秀華表示，公務人員是縣政推動的重要力量，未來將建立依法行政的法律支援機制、強化第一線執勤保障、推動行政減量、導入AI智慧行政，以及完善心理支持與生活照顧。另檢討重複報表、過多會議及繁瑣行政流程，減輕基層負擔，並盤點公有宿舍與閒置空間，改善偏鄉及跨區服務公務人員的住宿需求。

針對偏鄉學校長期面臨師資招募不易、教師流動率高及行政負擔沉重等問題。吳秀華主張，未來將研議服務獎勵及與大學合作培育師資等措施，並研議跨校共享行政人力，讓教師將更多時間投入教學。

她也提出，整修教師宿舍、研議租屋補助及交通津貼，並規畫補助40歲以上教職人員兩年一次健檢、每人最高約4500元。此外，現行國中每班人數上限為30人、國小29人，未來規畫逐年調降班級人數，以減輕教師負荷，提升個別化教學品質。

警消方面，吳秀華提出爭取合理待遇、補足人力、升級執勤裝備、改善廳舍與備勤空間、導入科技救援，以及強化心理支持與法律協助等方向，未來將持續盤點警消人力缺口，向中央爭取資源，並逐年汰換車輛、防護、救災救護及通訊設備，讓第一線人員獲得更完善的執勤保障。

吳秀華強調，未來將延續饒慶鈴縣長累積的基礎與制度，讓公務人員安心工作、教師安心教學、警消安心執勤。