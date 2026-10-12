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敲定了...接受趙少康專訪 蔣萬安今證實：已經跟趙大哥敲好時間了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，記者會前，也到士林慈諴宮參拜。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，記者會前，也到士林慈諴宮參拜。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪，媒體今問蔣，趙少康昨親自邀上節目遲沒下文？綠酸「趙連黃國昌都不如？」蔣萬安今透露，「已經跟趙大哥敲定好時間了。」媒體問什麼時間？蔣說，這部分很快就會跟大家宣布，現已確定好時間，也尊重節目製作方，就會跟大家報告。

2026九合一選舉

據了解，TVBS今也證實，蔣萬安預計19日上「少康戰情室」節目，接受主持人趙少康專訪，節目內容將於晚間8點播出。

另外，台中市長盧秀燕稱，等台中市議會總質詢結束後，會安排來台北輔選，台北市長蔣萬安今被問到，已跟盧聯絡過了嗎？蔣說，非常感謝盧市長，而且相信她一定會好好來分享，水湳機場遷移之後，帶來煥然一新的都市更新跟計畫。

台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，士林區里長幾乎全部到齊，還有里長力挺蔣萬安連任，高喊台北的市長是蔣萬安，力抗民進黨沈伯洋。

媒體也問蔣，之前有TVBS民調，在士林北投支持度落後對手沈伯洋11%？是否著重士北增加基層支持？蔣萬安說，當然不是，他這幾年非常常到士林北投，不管是來慈諴宮走春，或到士林商圈走訪夜市，還有士林市場地下街全面改造優化也特別視察。

蔣也舉北環段動工或劍潭站等TOD案，不管是士林站、劍潭站動土還有上梁儀式，非常常來這地方，當然也包括北投各項商圈嘉年華、北投溫泉祭等。

蔣說，他一直以來，都非常喜歡來士林北投，也很常來，而且不只是來士林北投，台北市各區都一樣，最重要不只是市政服務，爭取對象是每一個區、每一個市民，不分黨派，都是服務照顧的對象。

台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，士林區里長幾乎全部到齊，還有里長力挺蔣萬安連任，高喊台北的市長是蔣萬安，力抗民進黨沈伯洋。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，士林區里長幾乎全部到齊，還有里長力挺蔣萬安連任，高喊台北的市長是蔣萬安，力抗民進黨沈伯洋。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，記者會前，也到士林慈諴宮參拜。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，記者會前，也到士林慈諴宮參拜。記者林麗玉／攝影

2026九合一選舉 趙少康 蔣萬安 台北市長 台北 台北市選舉

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