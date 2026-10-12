吳淑瑾遭指家庭主婦參政 以天人菊比喻堅韌性格

民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾今天表示，雖然外界以「家庭主婦參政」輕蔑攻擊，但自己就像小個子的天人菊，擁有堅毅強韌的性格，時刻記著這份壓不扁的精神。

吳淑瑾今天在臉書指出，「儘管參選以來被用『家庭主婦參政』敘事的輕蔑攻擊不斷」，心裡想的不是反擊，而是感到心疼，因為仍有人輕忽家庭主婦為家庭、為社會的無聲付出。

吳淑瑾表示，自己不僅是家庭主婦，還是企業經營者、公共服務者。她多年投身公共領域，「在澎湖深耕20、30年，更是支撐起陳光復縣長全心參政的另一片天」。

吳淑瑾身穿天人菊顏色的競選背心，形容自己就像小個子的天人菊，無畏綻放。她說，天人菊是澎湖縣花，耐旱、耐鹽、耐高溫、耐強風，總能在最貧瘠的土壤裡，開出最燦爛的花。