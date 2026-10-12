何欣純喊衝刺到底 15日周四起展開台中各區車掃

台中市長選戰持續升溫，最新民調顯示，民進黨台中市長候選人何欣純與對手江啟臣差距拉近。何欣純今天表示，尊重各方民調，數字是參考、也是激勵與鞭策，團隊保持平常心，全力衝刺到最後一刻，並宣布周四起將展開各區車隊掃街，爭取更多市民支持。

何欣純表示，從近期民調觀察，她看到整體支持度持續上升、年輕族群支持度領先。接下來，她將持續深入基層、爭取每一份支持，讓更多市民了解她提出的政見、政策內容，以及未來希望為大台中帶來的城市發展願景。

針對選戰布局，何欣純指出，競選團隊將依據民調數據盤點各區優劣勢，透過活動及創新方式拉近與年輕族群的距離，也盼年輕支持者協助擴大理念認同；對於支持度仍有待提升的區域，則會進一步檢視原因、強化組織動員，加強基層拜訪。

她表示，預計從本周四、15日起展開各區車掃，行程已陸續排定，透過密集掃街與市民互動，持續爭取認同。

何欣純說，自己始終相信勤能補拙，將以勤奮、誠懇、親切的態度，結合專業能力與「六星級」城市願景，爭取不同區域市民的信任。