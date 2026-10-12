贊成蔣萬安拋松機遷移？張景森籲民進黨別忘30年主張 沈伯洋表態了

台北市長蔣萬安推松山機場遷建重大政策，行政院前政委張景森在臉書說松機遷建非蔣萬安發明，反是民進黨在台北市地方選舉中主張30多年政策，若民進黨連自己過去長期主張都可因選舉改變，選民會怎麼看？民進黨台北市長參選人沈伯洋說，該政策並非不能討論，只是蔣現在提出卻沒把配套講清楚，包含軍用、後送、外島問題感覺很倉促，很可惜。

沈伯洋表示，現在不是不能夠討論，只是會讓人感受到非常倉促，這件事討論那麼多年，而且很多民進黨議員也有提過，為什麼會討論那麼多年，就是因為有幾個問題難解，包含國安軍用問題及偏鄉後送需求和外島等問題。

沈伯洋強調，這些問題在未來需求只會越來越高，現在有點錯過黃金時期，那時需求相對不高，比較好提出替代措施，現在難度比較高，雖不代表不能討論，但也應該把三件事配套講清楚，然後應該要怎麼做，現在剩下選舉40、50幾天提出卻沒配套，滿可惜的。