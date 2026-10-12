謝國樑拋大火疑點 童子瑋、童姓業者反駁…基市府：有先討論協調口徑？

基隆市長謝國樑拋出天外天大火疑點，競選對手童子瑋陣營指謝為了選舉，市政重大議題影射特定姓氏表達遺憾，被謝點名的童姓業者，也發聲明指謝無中生有、斷章取義。基市府表示，所有陳述有憑有據，移送檢調釐清，也質疑童辦與童姓業者為何論述相似，急著將火災調查導向政治攻防？

基隆市環保局發包委外處理約1700床回收的床墊，業者以74萬多元得標，9月29日進場，9月30日下午堆置場起火燃燒，隔天才被撲滅。市府質疑起火原因不單純。

謝國樑上午表示，發生大火，處理業者非但拿不到74萬多元，還要面臨500萬元左右罰鍰。所以假如這場火是非自然的，是人為的，財務絕對不是他們做這件事情理由。謝並提及檢舉函點名的「童姓業者」涉入，並將為可疑事證、線索跟疑點轉知社會大眾，也期盼檢方還原事實。

參選市長的基隆市議長童子瑋陣營指出，童子瑋不認識謝口中的童姓業者，很遺憾謝國樑為了選舉，將市政重大議題，以特定姓氏作為影射對象。

童姓業者下午也發聲明，指他和他的公司在好幾年前，就與床墊處理業務沒有關係。謝國樑僅憑一封匿名檢舉信，就以暗示、隱喻的手段，將火災責任與特定姓氏進行牽連，根本是完全沒有可信度的惡意指控，純粹是因應選舉進行政治操作，企圖讓合法經營的業者背黑鍋。

基隆市政府表示，市府所有陳述皆有憑有據，相關事證均已移送檢調。市府將持續全力配合調查，期盼檢調盡速釐清事件真相，給市民一個清楚的交代。

市府說，從未指控童子瑋競選辦公室與本案有關，童子瑋競辦卻主動跳出來，與童姓業者發出的聲明內容，不僅訴求主軸相同，論述更是極度相似。令人好奇雙方在發稿前，是否曾經討論、協調口徑，為何急著將火災調查導向政治攻防？