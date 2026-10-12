賴瑞隆推動亞灣AI專區 柯志恩提出打造完整生態系

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天提出高雄發展AI產業的3大優勢，強調可在亞洲新灣區推動台灣AI產業聚落。國民黨高雄市長參選人柯志恩則提出打造完整產業生態系，並讓科技融入生活。

賴瑞隆今天與同黨立委許智傑、市議員何權峰、湯詠瑜、邱俊憲、林智鴻及市議員參選人蔡秉璁等人召開記者會，提出高雄發展AI產業具腹地、電力及人才與生態系3大優勢，不必等機場遷建，就能在亞洲新灣區推動台灣AI產業聚落。

賴瑞隆指出，亞洲新灣區總面積約590公頃，約為松山機場2倍，其中205兵工廠約58公頃，更是未來重要的產業腹地，相較松山機場遷建仍須跨越國防、交通、開發等程序，高雄已有具體基礎。

賴瑞隆並表示，根據2026年上半年數據，高雄電力自給率達134％，台北則僅約2％，高度仰賴外部供電。高雄具備能源優勢，足以支撐下一階段產業發展。此外，高雄已形成完整供應鏈，還有長期累積的專業人才與實際工作場域。

柯志恩競選總部表示，針對高雄發展AI，柯志恩已提出從AI園區、無人機產業鏈，到飛控、空間資訊及AI實際應用等規劃。下一階段更要串聯學界與產業，整合軟硬體資源，打造完整產業生態系，從產業投資延伸到研發與實證應用。

柯志恩競選總部並強調，AI教育更是柯志恩早在3個月前就率先提出的主張。從校園教育、教師培訓，到勞工、中小企業及退休長輩的數位學習，推動AI「普及化、應用化、接軌化、永續化」，讓科技融入生活，成為全民共享的發展助力。

此外，賴瑞隆將於17日舉辦競選總部成立大會，並在捷運鳳山西站旁舉行造勢活動。賴瑞隆今天接受媒體聯訪表示，未來會陸續邀請前總統蔡英文、總統賴清德、副總統蕭美琴等人在不同場次分進合擊，共同帶動全台選情。