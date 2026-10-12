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又有5媒體想辦辯論...蔣萬安曝：TVBS三立聯合電視辯論一定有交叉詰問

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長電視辯論會今將敲定細節，由TVBS與三立聯合舉辦，台北市長蔣萬安今受訪透露，一定會有交叉詰問。不過又傳出台視等5家媒體也希望辦辯論，傳沈已簽意向書，蔣被問「有意願簽第二家？」蔣回應「我們就舉辦1場（電視辯論），其實大家也可以看到有2場公辦政見會，都可以就市政議題交換意見。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，對於今年的台北市長選舉電視辯論，蔣說，每一次台北市長選舉，都有相關的例子，大家依照慣例，就舉辦1場。然後其實大家也可以看到有2場公辦政見會，都可以來就市政議題交換意見。

蔣也透露，這一次台北市長選舉的辯論，一定會有交叉詰問，4年前也是如此，基本上慣例一定是有它的原因，包括相關候選人他的行程安排，及市政是不是會受到影響，這個都是很重要的。

媒體追問，因其他5家媒體也喊話希望回歸理性的政策辯論，可以再簽第二分意向書？蔣說， 台北市長選舉這麼多次，都依照慣例舉行，所以就是會朝這樣的方向，因為很重要，最後這幾天都還有相關行程，更重要，其實有非常多市政推動，這樣腳步不能停下來，絕對不能受到影響。

媒體直接再問簽還是不簽？蔣說， 現在就簽了TVBS，雙方也有共識。過去在協調的經驗還有慣例，接下來就是對於舉辦這一場後續的時間、地點，還有細節等形式，都會來進入細節討論，就趕快讓這個辯論會進度能夠往前走。

媒體也問， 目前電視辯論有什麼樣的準備？預計談論到什麼樣的方向？蔣萬安說，各項市政都可以談。當然會藉由這樣的機會，透過這樣辯論會平台，向大家說明推動的市政成果、相關的政績，以及對接下來對台北市規畫的各項藍圖跟願景。

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