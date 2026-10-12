松機遷移換AI園區 葛如鈞：應先解決供電問題

「松機遷移後若要做成AI園區，核電對供電穩定很重要！」藍委葛如鈞近日在臉書分享說，他透過AI模擬未來松機遷移後，台北AI園區的樣子，強調AI園區的定位應該是「AI產業聚落」，而非耗電量龐大的AI資料中心，算力與Token運算只需網路連線即可運作，但核電若能早日重啟，對能源供應仍有大幫助。

3D呈現未來台北

由於近日台北市長蔣萬安拋出「松機遷移」的政見，葛如鈞說明，起初只是想整理松機遷移與台北AI園區的構想資料，但有網友詢問能否讓未來規劃更有臨場感，他因此想到以最先進的互動3D網站呈現。10月9日下午2時20分下達指令，下午4時6分網站即完成，共花費約1小時40分鐘。

該網站以OpenStreetMap的六萬棟真實建築為底圖，開放使用者操控小黃（計程車）在3D台北市區行駛，並可切換現在與2033年的時空場景做前後對比。葛如鈞透露，入夜後模擬城市的窗戶會一格一格依序亮起，是他個人加入的細節。

聚落不會大量耗電

葛如鈞也藉此澄清外界疑慮，強調台北AI園區的定位是「AI產業聚落」，而非耗電量龐大的AI資料中心。他表示，算力與Token運算只需網路連線即可運作，用電需求與資料中心截然不同，但仍認為核能電廠若能早日重啟，對整體能源供應仍相當重要。

葛如鈞在貼文中感嘆，AI已問世逾兩年，他卻仍因一個網友提問才發現新的應用可能，認為這說明人類的想像力往往需要時間才能跟上科技步伐。他以鐵路、汽車、電網、網際網路為例，指出每一代新科技的深遠影響，都是在發明之後數年乃至數十年才逐步浮現。

可行性通過機率低

他最後邀請民眾進入網站體驗，並期待使用者能提出他尚未想到的新玩法。不過下方的留言正反意見兩極，有民眾認為，牛津經濟研究院公布2026年全球城市指數，台北被評選世界第48名，遠見也評比台北市蟬連最幸福城市，蔣萬安遷松山機場、打造AI園區遠見令人激賞。

但也有人質疑：「AI有告訴你這東西可行性研究報告根本不可能過嗎？這麼多任候選人的意見都被對手打槍，桃園機場也不是為了國內線與軍用建設的，可行性研究、預估成本都沒讓自家智庫研究透徹就拋出來，還被同黨的吐槽與反對，真不懂你們這些人在想什麼？」







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