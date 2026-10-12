造勢發三明治、飲料非賄選？ 藍參選人提質疑

「請法務部說清楚賄選的標準到底在哪裡？」藍參選人賴苡任12日召開記者會指出，花蓮有綠營民代在競選活動提供營養三明治與飲料點心，價值早遠超過30元至今卻沒事，讓外界質疑賄選標準。另一參選人何元楷也說，同樣發關廟麵，藍的就被抓賄選、綠的就沒事。

大剌剌送吃喝卻沒事

國民黨台北市議員候選人賴苡任指出，民進黨花蓮市民代表候選人彭鈺茹近日上傳臉書影片，提到她在「客廳會」邀請「選民」吃「營養三明治」與「手搖飲」，且呼籲在場民眾「支持特定候選人」，現場民眾也有喊「凍蒜」，這些都早已構成「賄選」的要件，但該民代至今仍沒事，讓人不禁質疑法務部查賄的標準。

「若『30元只是查賄門檻，不是達到就一定賄選』，那什麼才是賄選的標準？」賴苡任質疑，在台灣沒有人能接受賄選的行為，30元過去做為很明確的紅線與標準，而該民代現場提供的餐食應不只30元，但法務部長鄭銘謙上述說法，形同徹底自我放縱，「難道賄選的構成要件是看『有沒有黨證』嗎？」

製造藍營寒蟬效益

賴苡任批評，如今法務部查賄的狀況，似乎就是要對藍營製造寒蟬效應。同黨新北市議員候選人何元楷也說，過往中秋節民代都會送禮品（例如電扇）給村里或社區的中秋晚會抽獎，如今因為法務部的查賄標準不一，導致藍營民代都不敢送，「因為不清楚標準在哪」，法務部應該說清楚。

「為何同樣送關廟麵，藍營民代就被收押，綠營卻沒有事？」何元楷拿出綠營參選人廖宜琨與高乃芸提供的關廟麵圖片指出，國民黨新北市議員黃永昌送關廟麵就被裁定100萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，還有里長送豆花也被以賄選查辦，若不說清楚相關標準，外界難免認為是「辦藍不辦綠」。

考量有無對價關係

針對外界懷疑辦案標準，法務部過去則是強調，「30元」僅為查賄參考門檻之一，是否構成賄選須綜合考量正當理由、社會禮儀及與投票權有無對價關係，並一貫主張檢察機關辦案不分黨派、依法公正行事。

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