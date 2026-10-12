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拒絕新潮流的手伸進宜蘭！吳宗憲提民主聖地2.0 專業清廉治理縣政

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲直言過去新潮流主政縣市與中央執政弊案連連，從高雄美濃的天坑、南部縣市光電板汙染、超思雞蛋、爐渣案，到疫苗與快篩爭議，只要有利可圖，新潮流無役不與，宜蘭人拒絕重蹈覆轍；他會發揮肅貪檢察官的法治專業，推動宜蘭未來數千億的重大建設。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲直言過去新潮流主政縣市與中央執政弊案連連，從高雄美濃的天坑、南部縣市光電板汙染、超思雞蛋、爐渣案，到疫苗與快篩爭議，只要有利可圖，新潮流無役不與，宜蘭人拒絕重蹈覆轍；他會發揮肅貪檢察官的法治專業，推動宜蘭未來數千億的重大建設。圖／吳宗憲競辦提供

選戰進入最後關鍵，宜蘭縣長參選人吳宗憲接受專訪時，直指民進黨對手的背後充滿新潮流派系影子，從賴清德總統欽點徵召、壓制在地初選空間，到派系人馬盤據要津，再看到南部新潮流執政縣市的環境破壞及中央執政弊案，呼籲鄉親「絕不能讓新潮流把手伸進宜蘭」，他未來會以專業及清廉治理縣政，開創民主聖地2.0。

2026九合一選舉

吳宗憲日前接受TVBS網路節目國民開小會的訪問，直言過去新潮流主政縣市與中央執政弊案連連，從高雄美濃的天坑、南部縣市光電板汙染、超思雞蛋、爐渣案，到疫苗與快篩爭議，只要有利可圖，新潮流無役不與，宜蘭人拒絕重蹈覆轍。

他質疑民進黨對手原本沒有參選意願，卻在賴清德總統與陳金德力推下被欽點、徵召，身邊滿布「雙德」新潮流的影子；他也諷刺，當年高喊民主自由的政黨，如今卻反而壓制民主初選，相較之下，自己歷經兩經完整初選，沒有派系包袱，唯一的「老闆」就是宜蘭人。

面對民調仍有高達四成的不表態率，吳宗憲分析，頻繁政治動員與對立，讓民眾感到厭倦，而歷經大罷免後，大家越來越清楚「策略性民調」經常被當作選舉工具，近來青鳥側翼頻繁出征攻擊下出現的寒蟬效應，更讓許多選民不敢表態；但自己的腳步不會因此亂掉，聚焦政見、補齊弱項，對選舉結果抱持信心。

吳宗憲強調，宜蘭即將迎來數千億元的重大公共建設，包括高鐵、鐵路高架及台62等，他承諾發揮肅貪檢察官的法治專業，結合自己所學涵蓋的法律、工程、會計與公共衛生，及橫跨行政、立法、司法三權的工作經驗，以「跨領域的專業經理人」角色從旁嚴格把關，確保每一分公帑都能發揮最高品質。

宜蘭的未來不該由派系決定，吳宗憲表示，宜蘭在台灣民主化歷程中具有重要地位，自己從初選時就提出「民主聖地2.0」不只是口號，更是對下一代的承諾，未來將以最扎實的政見與不妥協的清廉，與鄉親一起走出乾淨、繁榮、驕傲的民主新路。

新潮流 吳宗憲 宜蘭 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 賴清德

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