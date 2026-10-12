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影／游錫堃酸「認養阿公」藍揭吳思瑤4年前也拿蔣萬安身世選舉操作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨政策委員會執行長、立委吳思瑤表示，韓國瑜的脫稿演說成了國慶大典上的「美中不足」。聯合報系資料照
民進黨政策委員會執行長、立委吳思瑤表示，韓國瑜的脫稿演說成了國慶大典上的「美中不足」。聯合報系資料照

立法院前院長游錫堃日前稱沈伯洋蔣萬安「一個領養女兒、一個認養阿公」疑暗酸蔣身世。沈伯洋緩頰，游比較幽默，還是希望選戰能專注討論政見。國民黨新媒體部前主任韋淳祐批評，拿人家阿公開玩笑叫「幽默」，難怪他找民進黨立委吳思瑤當競選總幹事。

2026九合一選舉

韋淳祐指出，沈伯洋說台北市長選舉最low的打法，就是討論一個人的身世。悲哀的是，民進黨的下限像百貨公司的地下室，以為到底了，電梯門一開，還有B2。

韋淳祐說，沈伯洋的回應是，游院長是「用比較幽默的方式表達」，但「對方家人不在我們討論範圍內」。原來家人不在討論範圍內。卻可以成為政治嘲諷範圍內。兩周前，有人要在台北演「狸貓換太子」，沈伯洋才說「我不贊成就是不贊成。」

韋淳祐說，他終於懂為什麼沈伯洋找吳思瑤當競選總幹事。因為同一個哏，吳思瑤2022年就講過了。2022年台北市長選舉，媒體人周玉蔻在節目上潑髒水，追著問蔣萬安「到底是不是蔣家人」。吳思瑤接著說「我覺得，自清是一個最好的方式。確實，到目前為止，對於這個蔣家的血脈、DNA 這個部分，倒是他個人都還選擇一個迴避的方式。」還說「他從頭到尾，就是在蔣家光環上賣弄」。

韋淳祐批評，2022年這叫「自清」；2026年這叫「幽默」。爛哏放了四年，沒換，只換了包裝。他想請教沈伯洋三個問題：你認同總幹事吳思瑤拿別人的身世當選舉議題操作嗎？如果不認同吳思瑤的行為，為什麼請她當競選總幹事？請吳思瑤當總幹事的理由是她很「幽默」？

2026九合一選舉 台北市選舉 游錫堃 吳思瑤 蔣萬安 沈伯洋

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