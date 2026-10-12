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韓流對洋流？ 沈伯洋：立法院長針砭時事應無選舉意味

中央社／ 台北12日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前）12日上午出席台北市76人年輕里長聯誼會建議及交流活動，會前接受媒體聯訪。中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前）12日上午出席台北市76人年輕里長聯誼會建議及交流活動，會前接受媒體聯訪。中央社

立法院長韓國瑜啟動輔選行程，外界認為是「韓流」對決「洋流」。民主進步黨台北市長參選人沈伯洋今天說，韓國瑜向來妙語如珠，作為立法院大家長針砭時事滿好的，應無選舉意味在內。

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沈伯洋上午出席「台北市76人年輕里長聯誼會建議及交流」，媒體會前聯訪詢問，這場活動包含跨黨派里長出席，預計將討論哪些內容。

沈伯洋表示，因出席者有很多都是跨黨派或無黨籍的里長們，里長就是自己第一線工作最重要的夥伴，他們這次做足準備，且主題非常多元，多數都是系統性問題，有時是有權無責或無權有責，希望在里長定位上給予支援，同時需要一個體系上的盤整，除核心問題外也延伸很多不同子題，希望透過今天交流，共同討論出一些未來可能的方向。

出席里長代表也說明，今天舉辦這個活動是希望市長參選人可以正視基層發現的問題，並整理成「共好台北、十大承諾」等十大議題，包括人本交通、青銀共好等問題在內，希望未來能一起改善。

媒體追問，關於電視辯論將進行協調，是否有針對辯論部分預作準備，包括市政或相關爭議議題。

沈伯洋表示「沒有」，因為自己本來就已做好整個選舉的準備了，所以對他來講，只是把選舉要和市民溝通的內容，提出來和台北市長蔣萬安討論，所以就沒有特別準備。他強調，平常已做好市政的準備，自己隨時都是在準備討論市政的狀態。

由於立法院衛環委員會今天排定進行跨部會反毒專案報告，媒體問到，如何看待有立委拿他過去的論壇發文或受訪片段質詢。

沈伯洋說，對手陣營這次對自己造謠一事，其實對整個毒品防制的第一線人員造成非常大的傷害，前線人員現在非常氣憤，不只發出聲明也希望獲得道歉。今天立法院專案報告、質詢，雖然有些立委可能仍持續在造謠，但也成為在幫自己闢謠的大型現場，讓大家知道第一線減害毒品是這樣做，也是滿正面的一件事。

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媒體再問到，立法院長韓國瑜近來助攻選情，對於中國國民黨現在似乎想用「韓流」力抗「洋流」的選戰打法，看法為何。

沈伯洋表示，韓國瑜一直以來就是妙語如珠，對事情見解常常是一針見血，雖然之前對於一些議事主持內容，兩人常有激烈攻防，但韓國瑜作為立法院的大家長，出來針對時事有些針砭，他覺得滿好的，應該沒有什麼選舉的味道在裡面，立法院長要講什麼都是他的自由。

關於沈伯洋上午接受廣播專訪，另一個廣播節目也在專訪民眾黨主席黃國昌，媒體提問，如何看主持人說隔壁（沈）流量很好、這樣都可以選總統；另外，黃國昌則說先前在立法院時被沈伯洋「大呼小叫」。

沈伯洋回答說，網路流量不等於選票，只是大家可能對哪個議題有興趣才去聽，但不代表已認識、又信任且願投票，最後能否換做實質選票，這完全是另外一件事，也是自己要努力之處。

至於黃國昌說的「大呼小叫」，他表示，自己都不知道該怎麼回答這個題目了。他必須說，立法院過去幾年真的發生很多令人遺憾的事情，認識他的朋友都知道自己是個溫和的人，但為何過去幾年在立法院常吵架，很大的原因就是因為真的很誇張。

沈伯洋說，如今民調對立法院的滿意度很低、不滿度超高，遇到誇張和踩到國安界線的事，本來就應該要嚴正和對方講這是不對的，他不認為自己當時的作法有錯。

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