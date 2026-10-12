彰化國民黨參選人縣政顧問團成軍 鄭麗文：閣員攏來了
國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部，今舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，新北市副市長劉和然、國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源等人出席；黨主席鄭麗文表示，國民黨所有公職人員和專家專程來挺彰化，團結力量大，彰化一定會贏。
鄭麗文今授旗給支持魏平政的26鄉鎮後援會等幹部和菁英，頒贈證書給縣政顧問團，介紹說農委會前主委林享能、國健署前署長邱淑媞、前立委陳宜民、前立委吳怡玎，介紹交通部前部長陳世圯時鄭麗文批評民進黨中秋節高鐵大塞車，新潮流的交通部長「什麼都不會」，市議員出身就接交通部長，「如兒戲一般」。她說，「閣員攏來了啦！」國民黨推出縣政顧問團是希望以專業、經驗及實際行動協助彰化，讓地方各項產業有更好的發展。
新北市副市長劉和然說，他是彰化縣竹塘人，老家在竹塘，經常回家鄉探望父母等長輩，另他在北部工作39年，新北市是六都人口最多也是最大的城市，彰化縣是六都以外的人口最多最大縣市，魏平政邀請在縣政政策上面提供意見，這對他不難，因為他經歷周、朱、侯三名縣市長，學很多功夫，都是前輩交下來，彰化縣有需要他義不容辭。
目前新北市有捷運工程，除完工的45條，現有7條要興建，4條規畫中，以後198公里將設182個車站，平均每10萬人4.5個車站，東京才3到4個，新北市輕軌延伸大巨蛋、小巨蛋到樹林，還有六大經濟區要發展。
劉和然表示，剛好彰化縣有很多事情要做，所以第一項要講的是他是彰化子弟，在新北學功夫，有機會來幫忙規畫彰化縣政藍圖，建議魏平政做到四個步驟，先「承」接彰化現況，再來「守」住做得好的，尤其縣長王惠美這8年做得很好，他覺得以魏平政個性絕對守得住、守得好，第三是「變」，近年AI變化很大，縣政必須跟著時代改變，讓彰化愈來愈好，跟全世界同步，最後是「創」，魏平政獲得黨中央智囊支援，彰化創新絕對不是問題。
李鴻源提到現在AI非常先進，彰化相對有什麼發展條件？他認為，彰化是台中直轄市的邊緣，有地理的優勢，第二個是彰化土地成本相對比較低，所以必定可當直轄市的後盾，第三為彰化人口非常多，高品質人力其實是可以支撐AI產業，如果魏平政當選縣長，他會好好聊這些事，因為這是一個滾動式的政策。
李鴻源表示，他在各國走動，看台灣真是捏一把冷汗，時間沒有在等台灣，全世界大步向前，民進黨還在談綠電，談什麼光電、風電，韓國已經在輸出小型核電，今天他不要講那麼多，第一件事先讓魏平政當選縣長，第二個2026縣市長選舉國民黨取得絕對勝利，2028把政權拿回來。」
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