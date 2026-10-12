彰化國民黨參選人縣政顧問團成軍 鄭麗文：閣員攏來了

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部，今舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，新北市副市長劉和然、國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源等人出席；黨主席鄭麗文表示，國民黨所有公職人員和專家專程來挺彰化，團結力量大，彰化一定會贏。

鄭麗文今授旗給支持魏平政的26鄉鎮後援會等幹部和菁英，頒贈證書給縣政顧問團，介紹說農委會前主委林享能、國健署前署長邱淑媞、前立委陳宜民、前立委吳怡玎，介紹交通部前部長陳世圯時鄭麗文批評民進黨中秋節高鐵大塞車，新潮流的交通部長「什麼都不會」，市議員出身就接交通部長，「如兒戲一般」。她說，「閣員攏來了啦！」國民黨推出縣政顧問團是希望以專業、經驗及實際行動協助彰化，讓地方各項產業有更好的發展。

新北市副市長劉和然說，他是彰化縣竹塘人，老家在竹塘，經常回家鄉探望父母等長輩，另他在北部工作39年，新北市是六都人口最多也是最大的城市，彰化縣是六都以外的人口最多最大縣市，魏平政邀請在縣政政策上面提供意見，這對他不難，因為他經歷周、朱、侯三名縣市長，學很多功夫，都是前輩交下來，彰化縣有需要他義不容辭。

目前新北市有捷運工程，除完工的45條，現有7條要興建，4條規畫中，以後198公里將設182個車站，平均每10萬人4.5個車站，東京才3到4個，新北市輕軌延伸大巨蛋、小巨蛋到樹林，還有六大經濟區要發展。

劉和然表示，剛好彰化縣有很多事情要做，所以第一項要講的是他是彰化子弟，在新北學功夫，有機會來幫忙規畫彰化縣政藍圖，建議魏平政做到四個步驟，先「承」接彰化現況，再來「守」住做得好的，尤其縣長王惠美這8年做得很好，他覺得以魏平政個性絕對守得住、守得好，第三是「變」，近年AI變化很大，縣政必須跟著時代改變，讓彰化愈來愈好，跟全世界同步，最後是「創」，魏平政獲得黨中央智囊支援，彰化創新絕對不是問題。

李鴻源提到現在AI非常先進，彰化相對有什麼發展條件？他認為，彰化是台中直轄市的邊緣，有地理的優勢，第二個是彰化土地成本相對比較低，所以必定可當直轄市的後盾，第三為彰化人口非常多，高品質人力其實是可以支撐AI產業，如果魏平政當選縣長，他會好好聊這些事，因為這是一個滾動式的政策。

李鴻源表示，他在各國走動，看台灣真是捏一把冷汗，時間沒有在等台灣，全世界大步向前，民進黨還在談綠電，談什麼光電、風電，韓國已經在輸出小型核電，今天他不要講那麼多，第一件事先讓魏平政當選縣長，第二個2026縣市長選舉國民黨取得絕對勝利，2028把政權拿回來。」

國民黨主席鄭麗文頒贈彰化縣長參選人魏平政顧問團證書給國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源。記者簡慧珍／攝影