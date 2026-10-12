快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

幼教後援會長旗下幼兒園爆虐童爭議 賴瑞隆競總：會長已請辭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄才傳2歲童疑遭兒虐致死案，國民黨高雄市黨團今召開記者會揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及16項不當管教爭議，虐童紀錄劣跡斑斑。記者郭韋綺／攝影
高雄才傳2歲童疑遭兒虐致死案，國民黨高雄市黨團今召開記者會揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及16項不當管教爭議，虐童紀錄劣跡斑斑。記者郭韋綺／攝影

民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長其經營的幼兒園被國民黨高雄市議會黨團踢爆有16項不當管教爭議，虐童紀錄劣跡斑斑，黨團要求賴瑞隆出面說明清楚。賴瑞隆競選總部說，余會長已向總部請辭會長職務。

2026九合一選舉

議員邱于軒指出，余姓幼兒園負責人捲入多項不當管教爭議，許多家長因孩子遭遇恐懼難過、情緒崩潰，時隔6年余女竟擔任賴瑞隆幼教產業後援會總會長，質問賴瑞隆「支持兒虐嗎」？

邱于軒表示，園所遭控16項不當管教，包括戶外教學弄丟幼童、言語羞辱、拉扯頭髮、捏臉頰、以膠帶綑綁雙手、禁止如廁導致失禁，疑似掐住幼童脖子；另幼童因遲到遭體罰、被帶到其他班級羞辱、強迫一次塞進兩顆水餃或麵包等，孩子恐懼不敢哭泣，直到放學後才崩潰大哭。

議員白喬茵認為，後援會人事安排無疑是「二次傷害」，對家長及遭不當對待孩子來說情何以堪，各行各業都有表達政治認同自由，但不代表參選人可以省略背景查核，若賴瑞隆知情仍安排余姓負責人任後援會長，未來若執掌龐大市府行政體系，如何確保人事任命妥適？

議員許采蓁質疑，賴瑞隆成立教育後援會時，宣示要為下一代打造更安心的成長環境，卻找曾涉幼兒園不當管教爭議的負責人擔任會長，格外諷刺，「這是高雄要的教育價值嗎？」

議員陳麗娜說，賴瑞隆家人曾有校園霸凌爭議，這樣的後援會人事安排，究竟要向社會傳達什麼教育價值？「這樣的後援會名單，能夠讓家長安心嗎？」

對此，賴瑞隆競選總部表示，堅持「兒虐零容忍」的立場，孩子的安全與權益絕對是第一優先。經向相關單位瞭解，幼兒園過去曾發生管教爭議，該教保人員已離職、園所也遵守相關行政裁罰，目前則已符合相關規範運營中。

競總說，余會長已向總部主動請辭會長職務，未來會持續關注幼教發展及從業人員。

幼兒園 幼教 虐童 2026九合一選舉 賴瑞隆 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯志恩「高屏同心」看板5綠營議員署名 賴瑞隆批「造假」不道德

高屏同心看板爭議 賴瑞隆、 柯志恩互槓

基隆幼兒園虐兒案引發家長陳情 籲加重園方責任、統一監視器規範

劉建國拚雲林動起來 張嘉郡工商巨頭力挺

相關新聞

影／等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

國民黨主席鄭麗文今到縣長參選人魏平政競選總部，宣布接任競總主任委員。她說出接任理由是因為「彰化縣太重要」，彰化是台灣產業的縮影，台灣轉型關鍵時刻要往上飛還是往下沉淪？彰化縣長選舉非常關鍵，這不是個別政黨的未來，更不是魏平政個人榮華富貴，而是要讓更多人看到彰化的機會，讓年輕看到未來。

周四專訪....黃國昌喊話「直球對決」 蔣萬安曝對談內容

台北市長蔣萬安本周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪。黃今天在社群公布蔣周四將接受他專訪，並喊話會「直球對決」。媒體問蔣，希望跟黃談什麼？蔣萬安說，都可以談。過去他跟黃國昌主席也有很多合作，當然可以藉由這個機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

投黃珊珊轉支持沈伯洋比較多？蔣萬安：爭取市民認同不分黨派

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天「台北大洋流」首航，人潮相當多，媒體今問台北市長蔣萬安，有媒體民調指上屆市長選舉，投給民眾黨黃珊珊的選民轉投沈伯洋較多？蔣萬安說，希望爭取市民的認同，都是不分黨派，他希望能夠照顧到每一位市民，以及爭取每一位市民的認同跟支持。

影／選舉不只拚政見還拚小物！30元內玩創意 按摩梳意外爆紅

距離年底大選40多天，各參選人拜票時，搭配推出選舉小物，還不能超過30元，讓參選人絞盡腦汁，近期民進黨屏東市長參選人梁育慈、議員參選人蔡侑庭、莊瓊如、議員李世斌、潘芳泉等人都推出「健康按摩梳」，社群threads引發討論，還有網友發文稱「看過最棒的選舉小物！」

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

彰化國民黨參選人縣政顧問團成軍 鄭麗文：閣員攏來了

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部，今舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，新北市副市長劉和然、國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源等人出席；黨主席鄭麗文表示，國民黨所有公職人員和專家專程來挺彰化，團結力量大，彰化一定會贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。