幼教後援會長旗下幼兒園爆虐童爭議 賴瑞隆競總：會長已請辭

民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長其經營的幼兒園被國民黨高雄市議會黨團踢爆有16項不當管教爭議，虐童紀錄劣跡斑斑，黨團要求賴瑞隆出面說明清楚。賴瑞隆競選總部說，余會長已向總部請辭會長職務。

議員邱于軒指出，余姓幼兒園負責人捲入多項不當管教爭議，許多家長因孩子遭遇恐懼難過、情緒崩潰，時隔6年余女竟擔任賴瑞隆幼教產業後援會總會長，質問賴瑞隆「支持兒虐嗎」？

邱于軒表示，園所遭控16項不當管教，包括戶外教學弄丟幼童、言語羞辱、拉扯頭髮、捏臉頰、以膠帶綑綁雙手、禁止如廁導致失禁，疑似掐住幼童脖子；另幼童因遲到遭體罰、被帶到其他班級羞辱、強迫一次塞進兩顆水餃或麵包等，孩子恐懼不敢哭泣，直到放學後才崩潰大哭。

議員白喬茵認為，後援會人事安排無疑是「二次傷害」，對家長及遭不當對待孩子來說情何以堪，各行各業都有表達政治認同自由，但不代表參選人可以省略背景查核，若賴瑞隆知情仍安排余姓負責人任後援會長，未來若執掌龐大市府行政體系，如何確保人事任命妥適？

議員許采蓁質疑，賴瑞隆成立教育後援會時，宣示要為下一代打造更安心的成長環境，卻找曾涉幼兒園不當管教爭議的負責人擔任會長，格外諷刺，「這是高雄要的教育價值嗎？」

議員陳麗娜說，賴瑞隆家人曾有校園霸凌爭議，這樣的後援會人事安排，究竟要向社會傳達什麼教育價值？「這樣的後援會名單，能夠讓家長安心嗎？」

對此，賴瑞隆競選總部表示，堅持「兒虐零容忍」的立場，孩子的安全與權益絕對是第一優先。經向相關單位瞭解，幼兒園過去曾發生管教爭議，該教保人員已離職、園所也遵守相關行政裁罰，目前則已符合相關規範運營中。

競總說，余會長已向總部主動請辭會長職務，未來會持續關注幼教發展及從業人員。