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大建設縣府爭取、小建設地方推動 梁育慈質詢勾勒屏東市藍圖

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨屏東市長參選人、縣議員梁育慈（右）今日任內最後一次縣政總質詢，帶著「畢業生」心情站上議場，以「屏東市願景拼圖」為主題，邀請縣長周春米（左）拼出屏東市未來藍圖。記者劉星君／攝影
民進黨屏東市長參選人、縣議員梁育慈（右）今日任內最後一次縣政總質詢，帶著「畢業生」心情站上議場，以「屏東市願景拼圖」為主題，邀請縣長周春米（左）拼出屏東市未來藍圖。記者劉星君／攝影

距離年底大選剩47天，民進黨屏東市長參選人、縣議員梁育慈今12日任內最後一次縣政總質詢，帶著「畢業生」心情站上議場，以「屏東市願景拼圖」為主題，盤點科技產業、交通建設、社會福利及城市友善等施政議題，並邀請縣長周春米拼出屏東市未來藍圖。  周春米說，施政以產業、建設、福利三大支柱為核心，也期待鄉鎮市公所更積極，讓地方治理發揮效能，施政效能可以提高，讓屏東更發展。

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梁育慈指出，屏東積極爭取台積電供應鏈、南亞科等科技產業布局，未來如何將產業進駐效益延伸至地方商圈、提高薪資並吸引青年返鄉，是屏東市轉型關鍵。屏東市舊城區、傳統市場及夜市經濟，不能在大型建設快速推進下被遺忘。

周春米說，產業進駐不僅創造就業，更希望讓屏東孩子返鄉工作、提高鄉親薪資，帶動百工百業繁榮。屏東雖尚未具備大型售票演唱會市場條件，縣府透過活動扮演「演唱會經濟」發動者，帶動消費及觀光人潮。

針對屏東市舊城區活化，周春米指出，縣府持續關注民族路觀光夜市、鐵道下周邊的萬倉街等區域，透過每月活動帶動人潮，期待以慈鳳宮為核心，結合年底宗教點燈活動，串聯永福路、民族路商圈，「從點去突破」，逐步活絡舊城經濟。

交通建設方面，梁育慈細數高鐵特定區、屏科實中、國際棒球場及高屏二快等重大建設陸續啟動，但市區大眾運輸、停車空間與舊商圈交通改善仍待強化；另建議增設兒少運動卡、藝文卡，推動寵物公園、性別友善公廁及市政數位化。

周春米說，許多政策源自議員建議，包括敬老卡納入國民運動中心使用、性別友善及寵物友善措施。

梁育慈強調，「大建設由縣府爭取，小建設由第一線推動」，未來屏東市應著重萬年溪、殺蛇溪親水廊帶、活動中心及場館維運。周春米則表示，縣府持續推進產業升級、公共建設與社會福利，也盼鄉鎮市公所更積極配合，地方治理發揮效能。

質詢尾聲，梁育慈邀周春米一起完成「屏東市新未來願景地圖」，笑稱期待選後兩人角色轉換，未來換周春米成為她的市民，為任內最後一次總質詢畫下句點。

梁育慈 屏東 願景 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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