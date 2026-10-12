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韓國瑜發言助攻北市選戰？民進黨團：搶了蔣萬安麥克風

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜批評民進黨政府是假民主，真獨裁，民進黨立法院黨團今天表示，韓國瑜是國會議長，憲政上的爭議，還是要透過制度與對話來處理。

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民進黨團幹事長莊瑞雄說，韓國瑜在國慶大會替人民貼標籤，大可不必，韓國瑜作為立法院長，應多著墨降低朝野之間的對立；至於韓國瑜的談話合不合適，韓國瑜有自己的考量。

莊瑞雄指出，憲政上的爭議，還是要透過制度與對話處理，現在指控假民主，真獨裁，其實沒有必要，把不同的政治立場，描繪成國家的混亂，言過其實。

外界認為韓國瑜是為了助攻台北市長蔣萬安，莊瑞雄表示，北市選舉是蔣萬安自己的考卷，蔣萬安要自己打選戰，韓國瑜稍微搶了蔣萬安的麥克風，愈是凸顯蔣萬安在選戰中的角色，就愈弱化蔣萬安的市政，如果讓韓國瑜來幫忙蔣萬安回答市政，這個很怪。

莊瑞雄說，蔣萬安突然丟出松機遷建的議題，這個不是創新，這個是抄襲，松機土地屬於中央，蔣萬安提出這樣的政策，未與中央討論，天底下哪有這麼簡單的。

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