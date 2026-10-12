不滿廢除松山機場不利台東醫療 陳瑩向蔣萬安下戰帖要求公開辯論

台北市長蔣萬安拋出「遷移松山機場」政見，引起外界關注偏鄉或離島醫療後送問題。民進黨台東縣長候選人陳瑩表示，松山機場若廢除，將嚴重影響台東的醫療與觀光，此政見規畫倉促，顯然沒有做好充分評估與配套規畫，且未事先徵詢醫界與台東、離島人士的意見，盼邀蔣萬安公開討論或辯論。

立委陳瑩指出，若沒有松山機場可使用，考慮地形地勢與航線限制，北台灣沒有適合的新機場地點，蔣萬安的主張，等同是要把松山機場的國際線、國內線航班全部改到桃園機場，將嚴重影響台東、澎湖、金門、馬祖的醫療與觀光需求。

陳瑩說，此政見提出後，台東醫師紛紛表達疑慮，擔憂影響病患後送、轉診等權益，想必日後也會更難爭取醫師、護理師、醫事人員到台東服務。

陳瑩表示，很遺憾蔣萬安政見規畫倉促，從上周四至今，面對台東、離島居民的擔憂，無法提出任何有說服力的回應，只能一再重複「會與中央好好討論」。

陳瑩說，她願意以立法委員及台東縣長候選人身分，邀請蔣萬安針對松山機場議題及相關政策構想當面公開討論或辦論，時間、地點及形式均可配合，藉此讓政策的利弊得失越辯越明，在社會各界的共同思考、判斷後，兼顧台東縣民權益，做出最周延審慎的決定。