蔡易餘、王美惠選戰合作 爭取打造八掌溪成為嘉義人「母親河」

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘立委、嘉市長參選人王美惠立委，提出縣市合作政見，計畫攜手向經濟部水利署爭取跨縣市八掌溪兩岸水環境整體規劃，結合河川治理、景觀改善與休閒觀光，讓八掌溪不再只是地理上分界，能成為串聯兩地生活、帶動區域發展「嘉義母親河」。

賴清德總統昨晚為王美惠競總成立站台強調，他當選總統後，積極推動均衡台灣發展，嘉縣嘉科園區將成為台積電先進封裝基地，蔡易餘與王美惠雙贏當選，加上中央大力支持，縣市合作將發揮一加一大於二的成效。

蔡易餘昨晚為王美惠競總成立助選指出，八掌溪是嘉縣市重要自然地景，是兩地居民共同生活記憶。如何透過跨縣市合作，改善河川兩岸環境、營造親水空間，讓民眾更親近河川，將是未來縣市攜手推動重要方向。

未來將攜手爭取經濟部水利署，推動八掌溪兩岸水環境整體規劃，從河岸景觀、休閒空間到周邊環境改善，建立兼顧河川治理、生態環境與民眾休憩需求的水岸空間，讓八掌溪成為嘉縣市共享的自然資產。

蔡易餘表示，嘉縣擁有深厚農業基礎，未來將朝農業、工業及科技產業多元發展；嘉市具備成熟生活機能與消費市場。縣市合作之處很多，透過縣市合作，讓產業發展與城市生活相互連結，發揮區域整體效益。

城市建設不能只看單一行政區，更應從民眾生活圈出發。八掌溪橫跨嘉縣市，透過整體規劃改善兩岸環境，不僅能提供居民更優質的休閒空間，也有機會結合觀光與消費，提升嘉義的生活品質與城市吸引力。

蔡易餘強調，未來將以縣市合作為基礎，共同向中央爭取建設資源，讓八掌溪從河川治理的基礎工程，進一步發展為兼具生態、休閒與觀光功能的水岸廊帶，逐步打造跨越嘉義縣市、屬於所有嘉義人的「母親河」，為區域共榮開啟新發展契機。