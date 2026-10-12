鄭麗文接魏平政競總主委 邱建富酸：找更不了解彰化的人來幫忙

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部主委人選今天終於底定，由黨主席鄭麗文親自接任，強調以最高規格應戰。對此，民進黨縣長參選人陳素月表示，距離投票不到50天，對手陣營競總主委人選底定，給予祝福；無黨籍縣長參選人邱建富則質疑，「藍綠找大咖，彰化的產業問題、交通建設就會自動解決嗎？」

魏平政今天舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，鄭麗文表示，她親自出馬率領團隊，就是有戰贏的決心與信心。新北市副市長劉和然今天也出席活動，接下政策白皮書總召集人的工作。

對此，邱建富表示，鄭麗文、劉和然都南下助陣魏平政，他認為是「一個不了解彰化的人，再找一個更不了解彰化的人來幫忙」。

邱建富也說，不只是魏平政找外援，陳素月也是由站在台北的派系看彰化。如今藍綠兩位參選人都需要外援助陣、重量級人物站台，但站台的人再多，最後真正要執政、為彰化未來負責的，終究是參選人自己。他質疑，藍綠找大咖助陣，彰化的產業問題與交通建設就能因此解決嗎？

陳素月則表示，目前仍勤跑基層、傾聽民意，可以感受到彰化鄉親對地方發展有所期待，希望彰化能有所進步與改變，這也是她未來的重責大任。她已提出具體縣政藍圖，未來將持續透過座談會等活動，讓鄉親了解政見，並以務實政策爭取選民認同。

陳素月強調，未來會全力推動縣政，針對彰化重大建設面臨的瓶頸，也會讓事情有所改變，不辜負縣民期待。