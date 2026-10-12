快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文今接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主任委員。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文今接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主任委員。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席鄭麗文今到縣長參選人魏平政競選總部，宣布接任競總主任委員。她說出接任理由是因為「彰化縣太重要」，彰化是台灣產業的縮影，台灣轉型關鍵時刻要往上飛還是往下沉淪？彰化縣長選舉非常關鍵，這不是個別政黨的未來，更不是魏平政個人榮華富貴，而是要讓更多人看到彰化的機會，讓年輕看到未來。

2026九合一選舉

縣長參選人魏平政競總今舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，國民黨縣黨主委蕭景田宣布黨主席鄭麗文今到競總最大目的，除了授旗給鄉鎮三長菁英及顧問團，就是要接任魏平政競總主委。

鄭麗文說，為何她為到第一線披上戰袍，坐鎮彰化？因為彰化太重要了。彰化是第一大縣，不但是人口最多的縣，但是人口流失是最大個問題。大家看到魏平政提出各種具體政策要留住彰化人口，要讓更多人來當彰化人，包括凍卵，這個她非常感興趣，雖然已經來不及了，但是台灣人口減少，魏平政小兒子才兩歲，俗話說「娶妻前，生子後。」運氣最好，魏平政現在正是運氣最好，也真正感受到今天年輕女性如何能夠加油一點，保留可以繼續生養的權力，所以年輕女性對凍卵這個政策是非常有感，所以由此看到魏平政的細心及格局。

鄭麗文表示，彰化全面起飛，將成為耀眼的第七都，成為全台灣發展的一個重要的心臟引擎，因為在彰化有傳統農漁業，在彰化有強大的觀光資源發展服務業，在彰化有厲害的隱形冠軍、傳統製造業、傳統產業，在彰化也有高科技產業、中科，一個什麼都有的地方，會不會搞到後來什麼都沒有？

鄭麗文強調，這次縣長選舉非常關鍵尋，誰才有能力把這樣一個台灣縮影，代表台灣轉型關鍵時刻是要往上飛還是往下沉淪？彰化縣長選舉太重要，這不是各政黨的未來，更不是為魏平政個人榮華富貴，也不是田伯（蕭景田）重新回到江湖來跟大家並肩作戰，都不是因為個人的理由，今天也不只是國民黨未來而已，魏平政代表的是台灣人的選擇。

鄭麗文接著抨擊新潮，指出要讓彰化全面的起飛，人民看到美好未來，更多人在彰化看到機會，願意在這邊安身立命、創業成家，讓年輕人看到希望，讓長者在這邊可以得到幸福的照顧，還是要把彰化拱手讓給新潮流？新潮流不是正常政黨，新潮流是派系還是幫派？可以無所不用其極，用盡各種破壞民主公平選舉的方法，介入台灣的選舉，扭曲台灣的選舉，他們有龐大國家資源，派系的金庫做支撐，好讓別的政黨和派系沒得選，沒關係、拿不到。

鄭麗文說，只要聽命賴清德，聽話就好，幫賴清德2028選總統鋪路，彰化資源難道要通通到新潮流的口袋嗎？大家要想清楚，如果彰化現在被新潮流收回去，未來十年、二十年還能夠回頭嗎？今天累積很多成就會不會被掏空？會不會被吃光、吃乾抹淨？

鄭麗文表示，再一年多，2028年人民就可以政黨輪替，國民黨重返執政，大家要有自信建設彰化，翻轉彰化更可以倍數的速度前進，但是這時如果彰化給新潮流接過去，一切都會沒有，所以這局選舉相當重要，為什麼她親自接任魏平政競選總部的主任委員？因為讓所有彰化鄉親知道，彰化要贏，我們也讓所有黨公職專業人士專程來彰化團結、挺彰化。

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田（左）宣布，黨主席鄭麗文接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主任委員。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田（左）宣布，黨主席鄭麗文接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主任委員。記者簡慧珍／攝影

魏平政 鄭麗文 王惠美 2026九合一選舉 彰化縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

談九合一 蕭旭岑：藍白情誼非一時半刻能破壞 彰化對王惠美忠貞有信心

保護公務員敢做事…吳宗憲：我沒有派系包袱 不分黨派用人唯才

彰化「西區傳統」再現？温國銘指名接班 24歲林新純青年參政選代表

日媒專訪／鄭麗文批民進黨高喊台灣主體性 卻讓台灣失去主導權

相關新聞

影／等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

國民黨主席鄭麗文今到縣長參選人魏平政競選總部，宣布接任競總主任委員。她說出接任理由是因為「彰化縣太重要」，彰化是台灣產業的縮影，台灣轉型關鍵時刻要往上飛還是往下沉淪？彰化縣長選舉非常關鍵，這不是個別政黨的未來，更不是魏平政個人榮華富貴，而是要讓更多人看到彰化的機會，讓年輕看到未來。

周四專訪....黃國昌喊話「直球對決」 蔣萬安曝對談內容

台北市長蔣萬安本周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪。黃今天在社群公布蔣周四將接受他專訪，並喊話會「直球對決」。媒體問蔣，希望跟黃談什麼？蔣萬安說，都可以談。過去他跟黃國昌主席也有很多合作，當然可以藉由這個機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

投黃珊珊轉支持沈伯洋比較多？蔣萬安：爭取市民認同不分黨派

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天「台北大洋流」首航，人潮相當多，媒體今問台北市長蔣萬安，有媒體民調指上屆市長選舉，投給民眾黨黃珊珊的選民轉投沈伯洋較多？蔣萬安說，希望爭取市民的認同，都是不分黨派，他希望能夠照顧到每一位市民，以及爭取每一位市民的認同跟支持。

影／選舉不只拚政見還拚小物！30元內玩創意 按摩梳意外爆紅

距離年底大選40多天，各參選人拜票時，搭配推出選舉小物，還不能超過30元，讓參選人絞盡腦汁，近期民進黨屏東市長參選人梁育慈、議員參選人蔡侑庭、莊瓊如、議員李世斌、潘芳泉等人都推出「健康按摩梳」，社群threads引發討論，還有網友發文稱「看過最棒的選舉小物！」

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

彰化國民黨參選人縣政顧問團成軍 鄭麗文：閣員攏來了

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部，今舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，新北市副市長劉和然、國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源等人出席；黨主席鄭麗文表示，國民黨所有公職人員和專家專程來挺彰化，團結力量大，彰化一定會贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。