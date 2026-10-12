影／等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

國民黨主席鄭麗文今到縣長參選人魏平政競選總部，宣布接任競總主任委員。她說出接任理由是因為「彰化縣太重要」，彰化是台灣產業的縮影，台灣轉型關鍵時刻要往上飛還是往下沉淪？彰化縣長選舉非常關鍵，這不是個別政黨的未來，更不是魏平政個人榮華富貴，而是要讓更多人看到彰化的機會，讓年輕看到未來。

縣長參選人魏平政競總今舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，國民黨縣黨主委蕭景田宣布黨主席鄭麗文今到競總最大目的，除了授旗給鄉鎮三長菁英及顧問團，就是要接任魏平政競總主委。

鄭麗文說，為何她為到第一線披上戰袍，坐鎮彰化？因為彰化太重要了。彰化是第一大縣，不但是人口最多的縣，但是人口流失是最大個問題。大家看到魏平政提出各種具體政策要留住彰化人口，要讓更多人來當彰化人，包括凍卵，這個她非常感興趣，雖然已經來不及了，但是台灣人口減少，魏平政小兒子才兩歲，俗話說「娶妻前，生子後。」運氣最好，魏平政現在正是運氣最好，也真正感受到今天年輕女性如何能夠加油一點，保留可以繼續生養的權力，所以年輕女性對凍卵這個政策是非常有感，所以由此看到魏平政的細心及格局。

鄭麗文表示，彰化全面起飛，將成為耀眼的第七都，成為全台灣發展的一個重要的心臟引擎，因為在彰化有傳統農漁業，在彰化有強大的觀光資源發展服務業，在彰化有厲害的隱形冠軍、傳統製造業、傳統產業，在彰化也有高科技產業、中科，一個什麼都有的地方，會不會搞到後來什麼都沒有？

鄭麗文強調，這次縣長選舉非常關鍵尋，誰才有能力把這樣一個台灣縮影，代表台灣轉型關鍵時刻是要往上飛還是往下沉淪？彰化縣長選舉太重要，這不是各政黨的未來，更不是為魏平政個人榮華富貴，也不是田伯（蕭景田）重新回到江湖來跟大家並肩作戰，都不是因為個人的理由，今天也不只是國民黨未來而已，魏平政代表的是台灣人的選擇。

鄭麗文接著抨擊新潮，指出要讓彰化全面的起飛，人民看到美好未來，更多人在彰化看到機會，願意在這邊安身立命、創業成家，讓年輕人看到希望，讓長者在這邊可以得到幸福的照顧，還是要把彰化拱手讓給新潮流？新潮流不是正常政黨，新潮流是派系還是幫派？可以無所不用其極，用盡各種破壞民主公平選舉的方法，介入台灣的選舉，扭曲台灣的選舉，他們有龐大國家資源，派系的金庫做支撐，好讓別的政黨和派系沒得選，沒關係、拿不到。

鄭麗文說，只要聽命賴清德，聽話就好，幫賴清德2028選總統鋪路，彰化資源難道要通通到新潮流的口袋嗎？大家要想清楚，如果彰化現在被新潮流收回去，未來十年、二十年還能夠回頭嗎？今天累積很多成就會不會被掏空？會不會被吃光、吃乾抹淨？

鄭麗文表示，再一年多，2028年人民就可以政黨輪替，國民黨重返執政，大家要有自信建設彰化，翻轉彰化更可以倍數的速度前進，但是這時如果彰化給新潮流接過去，一切都會沒有，所以這局選舉相當重要，為什麼她親自接任魏平政競選總部的主任委員？因為讓所有彰化鄉親知道，彰化要贏，我們也讓所有黨公職專業人士專程來彰化團結、挺彰化。